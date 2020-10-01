Doğu Anadolu'da 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
|01 Ekim 2020 13:53
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün ve yarın 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da rüzgarın, güneybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve aralıklı kısa süreli fırtına (60-70 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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