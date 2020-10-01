İnsanlık dışı görüntüler!
|01 Ekim 2020 14:00
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CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve kameraman Caner Emre Kınacı Suriyeli çocukların zorla tutulduğu o hücre evlerine girdi. Evin içerisine girildiğinde ilk dikkat çeken detaylar ise Yatakların arasında böceklerin gezdiği, keskin pis bir kokunun olduğu, çocukların sağlıksız ve harabe bir evde zorla tutulduğunu ortaya koydu. Çocuklarının çoğunun sağlık sorunları olduğu da operasyon sonrası ortaya çıktı. Suriyeli çocukları sadece geceleri yatmak için eve getiren çete üyeleri, sabah günün aydınlanmasıyla birlikte şehrin işlek caddelerine bırakarak dilendirmeye zorladığı belirtiliyor.
"GÖRÜNTÜLER İÇLER ACISI"
CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ da stüdyoda operasyonun detaylarını aktardı. Nihat Uludağ, "İstanbul Sultangazi'de buna benzer 9 hücre evi var. Biz CNN TÜRK olarak sadece birine girdik. Görüntüler gerçekten içler acısı. 8-12 yaş grubundaki çocukları burada tutuyorlardı. Suriyeli bir çete tarafından zorla tutuluyorlardı. Operasyonla hepsi kurtarıldı. Beşiktaş, Kadıköy, Şişli'de trafik ışıklarında zorla dilendiriyorlardı. Çocukların isimleri ve kimlikleri de yoktu. Göç İdaresi, çocuklara isim verip kimlik çıkardı. Çocukların psikologlar eşliğinde ifadeleri alındı. 3 ay boyunca bu operasyon üyeleri için çete üyeleri takip edildi. Çete üyeleri çocukları aileleri gibi gösteriyor. Hatta kendi öz çocuklarını da dilendiriyorlar. Çete üyesi 24 kişi yarın mahkemede yargılanacak" ifadelerini kullandı.
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