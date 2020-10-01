1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni video ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Özel Merkez Hastanesi'nin önünde ölüme terk edilen 60 yaşındaki Sebahattin Duru'nun, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Duru'nun, nabzını kontrol eden vatandaşlar yaşlı adamın hala yaşadığını söylüyor.
 01 Ekim 2020 13:57
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Duru'nun yardımına koştu. Duru'nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise Duru'nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duru'nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru'nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru'nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adam memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan olayla ilgili cep telefonu ile kaydedilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 kişinin yerde yatan Sebahattin Duru'nun başına gelerek 'Kalbi atıyor mu?' diye sorduğu görülüyor. Duru'nun yanındaki vatandaşlar, yerde yatan adamın kafasını vurmuş olabileceğini söylüyor. Daha sonra bir kişinin yaşlı adamın nabzını kontrol etmesi üzerine, Duru'nun o dakikalarda hala hayatta olduğu görülüyor. Bununla birlikte akıllara, erken müdahale edilseydi, Sebahattin Duru'nun belki de hayatta olabileceği ihtimali geliyor. Öte yandan hastanenin, vefat eden Sebahattin Duru'nun ailesini başsağlığı için bile aramadığı öğrenildi.

Öte yandan hastaneden yapılan açıklamada ise o anları kayda alan vatandaş ile haber yapan basın kuruluşları suçlandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı
01 Ekim 2020 14:51		 İş kurma vaadi ile 25 bin TL dolandırıldı
01 Ekim 2020 14:29
Akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarken suçüstü yakalandılar
01 Ekim 2020 14:26		 Maske takmadığı için ceza yedi, polislere 'İyi maaşınız çıktı' dedi
01 Ekim 2020 13:19
Cezaya sinirlenip motosikleti ateşe verdi
01 Ekim 2020 13:16		 Hırsızlar caminin klimasını çaldı
01 Ekim 2020 13:14
Yurt dışından aldığı lüks araçlarına el konulan milli sporcuya dava
01 Ekim 2020 12:02		 Ekrem İmamoğlu ve babasının 'dolandırıcılık' davası yeniden başladı
01 Ekim 2020 11:49
'Co-19' adıyla ilaç hazırlayıp, satarken yakalandı
01 Ekim 2020 11:48		 Hastanede görevli Jandarma personeline saldırdılar
01 Ekim 2020 09:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:51 - Aratos anıt mezarının ayrıntıları ortaya çıkarıldı14:51 - Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı14:50 - İki küçük çocuk çatıda oyun oynadı, yürekler ağza geldi14:49 - Online GYS paketlerinde 3 yeni sınav paketi yayına açıldı14:48 - Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor14:45 - Ulaştırmanın geleceğine bilişim teknolojileri damgasını vuracak
14:44 - Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor14:42 - Dalış tutkunlarının 'Derin doğası': Çeşme14:40 - Ereğli ve Polatlı'da ortaya çıkan toz fırtınasının nedeni belli oldu14:38 - HDP TBMM Genel Kurulu açılışına katılmadı14:34 - Isparta Valisi katlanarak artan vakalara dikkat çekti: Büyük sıkıntı var14:31 - Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
14:29 - İş kurma vaadi ile 25 bin TL dolandırıldı14:28 - Bisikletten düşen bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti14:26 - Akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarken suçüstü yakalandılar14:24 - Rus kadını boğarak öldüren sanığa müebbet14:22 - Erdoğan: Bu çarpık düzenin devam etme şansı kalmamıştır
14:21 - Kargayı beslediği görüntüler ilgi çeken temizlik işçisi altınla ödüllendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
AYM'den çoklu baro kararı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cristiano Ronaldo'nun Nutuk kitabını okuması 3
bir günde 29377 yeni vaka iddiası 1
03.10.2020 fenerbahçe vs f.karagümrük maçı 4
polise sicilini söyle demek 6
geri dönüşüm 2
Yerli Makine ve Teçhizat Listesi 1
esiran 1
arge 2
suudi arabistan'ın türk mallarını yasaklaması 2
erişte 1
SON İLANLAR
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Malazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 34 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam