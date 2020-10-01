İyi Parti'nin TBMM grup yönetimi belli oldu
İYİ Parti Grup Başkanlığı'na Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu seçildi
|01 Ekim 2020 14:15
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İYİ Parti Grup Başkanlığı'na Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu seçildi.
Yeni yasama yılına bugün başlayan TBMM'de İYİ Parti grubu, yeni grup yöneticilerini seçmek için toplandı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, 20 Eylül'deki 2. Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu'na seçilen Orhan Çakırlar'ın yerine İsmail Tatlıoğlu grup başkanı seçildi.
Grup başkanvekilleri Lütfi Tükkan ile Müsavat Dervişoğlu ise yeniden aynı görevlere seçildi.
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