Kargayı beslediği görüntüler ilgi çeken temizlik işçisi altınla ödüllendirildi

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 5 yıldır çalışan Bekir Tekdemir, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde çöp toplayıp, yerleri süpürdüğü sırada bir karga yaklaştı. İşçi, kargayı kendi yanında bulunan ekmekle besledi. Görenlerin içini ısıtan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, işçiyi yine aynı cadde üzerinde çalıştığı sırada ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti. Başkan Özcan, "Duygulandıran bir görüntü düştü sosyal medyaya. Bekir ağabeyimiz bu bölgede uzun süredir çalışıyor. Bu görüntüye şahit olmuş insanlar. O kargayı şefkatle beslemesine. Biz de kendisine teşekkür etmek için, 'Seninle gurur duyuyoruz' demek için geldik. Küçük bir hediyemiz oldu bu duyarlı davranışınızdan dolayı. Ben bu görüntünün herkese örnek olmasını diliyorum. Böyle çalışanlarımız olduğu için de gurur duyuyorum" dedi.

Bekir Tekdemir ise, "Kargayı görünce kendi kendime duygulandım. Yanıma geldi, ayrılmadı. Ben de elimle besledim. Biraz sohbet ettim ama çekildiğinden haberim yoktu. Zaten sabahın 7'siydi. Ben hayvanları çok seviyorum. Keçilerim, kedilerim köpeklerim var" diye konuştu.