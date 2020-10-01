1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki küçük çocuk çatıda oyun oynadı, yürekler ağza geldi

Sultanbeyli'de 2 ve 3 yaşındaki iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar çıktıkları penceren tekrar içeri girdi.
 01 Ekim 2020 14:50
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Görenleri tedirgin eden olay Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuğu çatıda gezmeye başladı. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı.

2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi. Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aratos anıt mezarının ayrıntıları ortaya çıkarıldı
01 Ekim 2020 14:51		 Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor
01 Ekim 2020 14:48
Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor
01 Ekim 2020 14:44		 Dalış tutkunlarının 'Derin doğası': Çeşme
01 Ekim 2020 14:42
Ereğli ve Polatlı'da ortaya çıkan toz fırtınasının nedeni belli oldu
01 Ekim 2020 14:40		 Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
01 Ekim 2020 14:31
Bisikletten düşen bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti
01 Ekim 2020 14:28		 Kargayı beslediği görüntüler ilgi çeken temizlik işçisi altınla ödüllendirildi
01 Ekim 2020 14:21
Vatandaşlar temaslıları saklıyor, korona virüs vaka sayısı artıyor
01 Ekim 2020 14:18		 İnsanlık dışı görüntüler!
01 Ekim 2020 14:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:51 - Aratos anıt mezarının ayrıntıları ortaya çıkarıldı14:51 - Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı14:50 - İki küçük çocuk çatıda oyun oynadı, yürekler ağza geldi14:49 - Online GYS paketlerinde 3 yeni sınav paketi yayına açıldı14:48 - Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor14:45 - Ulaştırmanın geleceğine bilişim teknolojileri damgasını vuracak
14:44 - Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor14:42 - Dalış tutkunlarının 'Derin doğası': Çeşme14:40 - Ereğli ve Polatlı'da ortaya çıkan toz fırtınasının nedeni belli oldu14:38 - HDP TBMM Genel Kurulu açılışına katılmadı14:34 - Isparta Valisi katlanarak artan vakalara dikkat çekti: Büyük sıkıntı var14:31 - Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
14:29 - İş kurma vaadi ile 25 bin TL dolandırıldı14:28 - Bisikletten düşen bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti14:26 - Akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarken suçüstü yakalandılar14:24 - Rus kadını boğarak öldüren sanığa müebbet14:22 - Erdoğan: Bu çarpık düzenin devam etme şansı kalmamıştır
14:21 - Kargayı beslediği görüntüler ilgi çeken temizlik işçisi altınla ödüllendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
AYM'den çoklu baro kararı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
organize sanayi bölgesi 2
hititler ne yerdi 1
Müdürün Canlı Derslerden Sürekli Foto İstemesi 1
Gazi Recep Tayyip Erdoğan teklifi 2
corona virüsü 1
ceyran 1
yalın üretim 1
esiran 1
dış ticaret 1
yasımı tutacaksın 1
SON İLANLAR
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Malazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 34 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam