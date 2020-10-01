Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|01 Ekim 2020 14:31
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