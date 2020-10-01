1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Isparta Valisi katlanarak artan vakalara dikkat çekti: Büyük sıkıntı var

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ölümlü vaka sayılarının koronavirüs salgınının ilk aylarındakinden çok fazla olduğuna dikkati çekerek, "Ağustos ayındaki ölüm sayısı ilk 5 aydaki sayının o kadar çok üzerinde ki şaşırırsınız 'nasıl olur?' diye. Ağustos'u kabullendik Eylül'e geldik, Ağustos'un 2 katını geçtik şu ana kadar. Büyük bir sıkıntı var. Onun için ne olur biraz gayret edelim" dedi.
 01 Ekim 2020 14:34
+Aa- Yazdır
Isparta Valisi katlanarak artan vakalara dikkat çekti: Büyük sıkıntı var

Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında 12 ilçe kaymakamının katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda başta koronavirüs salgını tedbirleri ile denetimleri olmak üzere bağımlılıkla mücadele, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla birlikte alınacak tedbirlerin değerlendirmesi yapıldı.

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE PES ETMEDEN DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR'

Salgının başındaki aylarla kıyaslandığında kent genelinde şu anda çok sayıda pozitif vaka olduğunu kaydeden Vali Ömer Seymenoğlu, "Ölümlü vaka sayılarımız pandeminin ilk aylarındakinden çok çok fazla. Dolayısıyla koronavirüsle mücadeleye pes etmeden devam etmemiz gerekiyor. Köy gezilerinde, mahalle ziyaretlerinde, toplantılarda mutlaka bu konuyu vatandaşlarımıza anlatmak lazım. Özellikle de sizin iyi bir örnek olmanız lazım. Bakın rakamlar benim elimde. Ağustos ayındaki ölüm sayısı ilk 5 aydaki sayının o kadar çok üzerinde ki, şaşırırsınız 'nasıl olur?' diye. Ağustos'u kabullendik Eylül'e geldik, Ağustos'un da 2 katını geçtik şu ana kadar. Büyük bir sıkıntı var. Şükür çevre illere göre Isparta o kadar kötü değil ama biraz gevşediğimiz takdirde 'yorulduk, pes ettik' dediğimizde emin olun ki o illerle yarışır hale geliriz. Onun için ne olur biraz gayret edelim" dedi.

'BAĞIMLILIK COVID-19'DAN DAHA TEHLİKELİ'

Pandemi öncesinde yaptığı toplantılarda her zaman birinci gündem maddesinin bağımlılıklarla mücadele olduğunu hatırlatan Vali Seymenoğlu, "Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız tarafından takip edilen ve yürütülen bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmaları sizlerin de ilçelerinizde takip etmenizi istiyorum. Bunun altını şunun için çiziyorum, bağımlılığın Covid-19'dan bir farkı yok. En azından Covid-19'da bir ihtimaliniz var, 'topyekün mücadele edersek kurtuluruz' diye. Ama bağımlı olan birini kurtarmak çok zor. Onun için birinci hedefimiz kişilere maddenin ulaşımını engelleyebilmek. Madde arzını nasıl engelleyebiliyorsak engelleyeceğiz. Bu da denetimlerle ve istihbari bilgilerle olur" diye konuştu.

'ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ HUKUK DIŞI'

Kadına ve aileye yönelik şiddet tedbirlerinin kaymakamlarca yeniden gözden geçirilmesini isteyen Vali Seymenoğlu, "Şiddetin her türlüsü hukuk dışıdır. Tüm bunları görmeniz lazım. En azından ilçenizde kadına ve aileye karşı ne kadar şiddet olayı gerçekleşmiş, intihar var mı, yok mu? Bunlar hep birbirini besleyen şeyler, bunlara vakıf olmanız gerekiyor" dedi.

Pandemi dolayısıyla bir süre kapalı kalan okullarda uyum eğitimlerinin başladığını aktaran Vali Seymenoğlu, "Bu süreçte denetimlerimizi yapıyoruz, velilerimize çocuklarını güvenli bir ortamda okullara aldığımızı hissettiriyoruz. Bu süreci şöyle değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bir, depreme dayanıklı olmayan okullarımızı güçlendiriyoruz. İki, onarıma ihtiyacı olan ya da yıkılan okulların yenilenmesine daha çok mesai harcıyoruz. Yani eğitim- öğretimin en az olduğu bu dönemde fiziksel yapının yenilenmesi veya bakımı onarımı gibi işlerle uğraşıyoruz. Sizlere tavsiyem, okullarda kontrollü sosyal hayat denetimleri yapın, anne babalara güven vermeye çalışın bunun yanında okulların fiziki durumlarını da değerlendirin" dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu, konuşmasının ardından kaymakamların talep ve önerilerini dinledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HDP TBMM Genel Kurulu açılışına katılmadı
01 Ekim 2020 14:38		 Erdoğan: Bu çarpık düzenin devam etme şansı kalmamıştır
01 Ekim 2020 14:22
İyi Parti'nin TBMM grup yönetimi belli oldu
01 Ekim 2020 14:15		 Elazığ Valisi uyardı: Vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok
01 Ekim 2020 13:48
Meral Akşener'den '15 vekil istifa edecek' açıklaması
01 Ekim 2020 12:47		 Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM'de
01 Ekim 2020 12:44
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde
01 Ekim 2020 11:59		 TBMM bugün yeni yasama yılına başlıyor
01 Ekim 2020 08:54
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
01 Ekim 2020 08:51		 Haluk Bayraktar: Tank ve benzeri silahların dönemi kapandı
01 Ekim 2020 08:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:51 - Aratos anıt mezarının ayrıntıları ortaya çıkarıldı14:51 - Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı14:50 - İki küçük çocuk çatıda oyun oynadı, yürekler ağza geldi14:49 - Online GYS paketlerinde 3 yeni sınav paketi yayına açıldı14:48 - Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor14:45 - Ulaştırmanın geleceğine bilişim teknolojileri damgasını vuracak
14:44 - Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor14:42 - Dalış tutkunlarının 'Derin doğası': Çeşme14:40 - Ereğli ve Polatlı'da ortaya çıkan toz fırtınasının nedeni belli oldu14:38 - HDP TBMM Genel Kurulu açılışına katılmadı14:34 - Isparta Valisi katlanarak artan vakalara dikkat çekti: Büyük sıkıntı var14:31 - Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
14:29 - İş kurma vaadi ile 25 bin TL dolandırıldı14:28 - Bisikletten düşen bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti14:26 - Akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarken suçüstü yakalandılar14:24 - Rus kadını boğarak öldüren sanığa müebbet14:22 - Erdoğan: Bu çarpık düzenin devam etme şansı kalmamıştır
14:21 - Kargayı beslediği görüntüler ilgi çeken temizlik işçisi altınla ödüllendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
AYM'den çoklu baro kararı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ceyran 1
01.10.2020 şampiyonlar ligi kura çekimi 2
küsi 2
01.10.2020 elektriğe gelen zam 2
amortisman 1
Safiye 3
Fırtına öncesi sessizlik 1
organik tarım 3
organize sanayi bölgesi 2
susayisan sus susmayisan afkur 2
SON İLANLAR
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Malazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 34 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam