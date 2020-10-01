1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ulaştırmanın geleceğine bilişim teknolojileri damgasını vuracak

2020-2023 Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'yla Türkiye'nin ulaştırmadaki yeni vizyonu bilgi teknolojileriyle donatılmış ulaşım olarak belirlendi.
 01 Ekim 2020 14:45
+Aa- Yazdır
Ulaştırmanın geleceğine bilişim teknolojileri damgasını vuracak

Türkiye'de gelecek dönemde ulaştırma alanında bilgi ve iletişim teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden yoğun bir şekilde yararlanılacak.

AA muhabirinin, 2020-2023 Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'ndan derlediği bilgilere göre, bilgi ve iletişim teknolojileri Türkiye'de ulaşımın geleceğinin şekillendirilmesinde önemli rol oynayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 29 Eylül'de tanımı yapılan eylem planı kapsamındaki çalışmalarla, ulaşım stratejileri teknolojiyle bütünleşecek, kara yolundan, hava yoluna kadar tüm ulaşım modlarında teknolojiden daha fazla faydalanılacak.

Kara yollarında güvenli sürüş için "yapay zeka" kullanılacak

Belirlenen strateji kapsamında, trafiğin akıllı görüntüleme sistemleriyle kontrol edilmesini sağlayan il trafik ve kara yolu trafik kontrol merkezleri kurulacak.

Kara yollarını denetleyen akıllı ulaşım sistemleriyle önleyici tedbirler hızlı bir şekilde alınacak. Olay algılama sistemleri ve meteorolojik ölçüm istasyonları sayesinde kara yollarında yaşanan doğal ve yapay sorunlar hızla çözülecek.

Bunun yanında, trafik kazalarında yaşanan can ve mal kayıplarının azaltılması için, kazalara sebebiyet veren olayların sebepleri tespit edilerek trafik kaza veri setleri oluşturulacak.

Verilerin akıllı hale getirilmesi için yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanılacak.

Toplu taşımada 81 şehir için "ortak ödeme sistemi"

Toplu taşımanın daha konforlu hale getirilmesi için, yolcu bilgilendirme sistemleri de hazırlanacak. Bu sayede vatandaşların toplu taşımadaki yolculuk süreleri kısaltılacak.

Türkiye'nin her yerinde geçerli olarak kullanılabilen bir ödeme sistemi hazırlanması da hedeflenirken, farklı bir şehirde toplu ulaşımı kullanmak isteyen vatandaşlar ortak ödeme sistemiyle rahatça yolculuk yapabilecek.

Tüm çalışmalarda "yerli ve milli" ürünlerin kullanılması teşvik edilecek. Bu alandaki çalışmalar da Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Araştırmaları Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi teşvik sağlayan kurumlar aracılığıyla desteklenecek.

Bireysel ulaşımda mikro hareketlilik için düzenleme yapılacak

Son dönemde kent içi ulaşımda aktif olarak kullanılan, scooter, e-scooter, bisiklet ve e-bisiklet gibi mikro hareketlilik araçları için düzenleme yapılacak.

Bu araçların trafikteki hareketliliği de akıllı ulaşım sistemlerince takip edilerek trafiğe entegrasyonu sağlanacak. Bu araçların kullanımının artmasıyla kent içi ulaşımdaki karbon salınımı azaltılacak.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Program (YEP) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecek faaliyetler kısmındaki hedeflerin örtüşmesiyle, 2020-2023 Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'ndaki vizyonunun ekonomik altyapısı da hazırlanmış oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu robot 'Başlat' komutuyla girdiği mekanları sterilize ediyor
01 Ekim 2020 11:53		 Kocaeli Üniversitesinde Kovid-19 aşı denemelerine devam ediliyor
30 Eylül 2020 13:06
Atmaca füzesi en zorlu koşulları başarıyla geçti
29 Eylül 2020 18:17		 'Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için müşteriler kapıda bekliyor'
29 Eylül 2020 17:22
Bu robot, hemşire yardımcılarının yapacağı işi yapabiliyor
29 Eylül 2020 11:38		 Atmaca füzesinin seri üretimi için son bir test kaldı
29 Eylül 2020 10:57
SiHA'lar 3. sınavı geçti
29 Eylül 2020 06:47		 Öğrenciler geliştirdi... Trafik yoğunluğu 'hayalet bariyer'le azaltılacak
28 Eylül 2020 16:10
Telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geçti
28 Eylül 2020 16:05		 TEKNOFEST heyecanlarına korona bile engel olamadı
28 Eylül 2020 11:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:18 - Ali Erbaş'tan Esra Erol'a yasak ilişki tepkisi!16:11 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince CHP'liler ayağa kalkmadı16:01 - Eski öğretmen dehşet saçtı! Teklifini kabul etmeyen kadını çalıştığı yerde öldürdü15:59 - Temizlik için yaktığı ateşi söndürmek isterken ağır yaralandı15:50 - Bursa'da su faturaları yüzde 30 indirimli gitmeye başladı15:45 - Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 denetimi yapıldı
15:40 - Sınır ötesi görev yapan sağlık personeline moral ziyareti15:36 - Uzmanından 'uyku apnesi, ani ölümlere yol açabilir' uyarısı15:31 - Bahçeli'nin AYM çağrısına Erdoğan'dan cevap15:29 - Bursa'da askeri okuldaki kadın cinayeti sanığına 15 yıl hapis15:27 - İyi Parti'de tansiyon yüksek... 14 milletvekili bildiri yayınladı15:27 - 2 bin 500 liralık stop lambasını söküp, 'İhtiyacım vardı' diye 5 lira bıraktı
15:25 - TBMM'ye davet edilen tek isim15:23 - Öldürülen üniversiteli Ramazan'ın 3 arkadaşına 25'er yıl hapis15:21 - Motosiklet bariyere çarptı: İki ölü15:20 - Sarıyer'de koca dehşeti! Defalarca arabayla eve çarptı15:18 - Samsun'da 3.7 büyüklüğünde deprem
15:14 - Banka çatısındaki şahsı görenler, Covid-19'u unuttu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
AYM'den çoklu baro kararı
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trump'ın twet atmaması 2
Fikri Mülkiyet Hakları 1
pişi 2
altın ve döviz alımında vergilerin düşürülmesi 5
organik tarım 3
yağma hasan'ın böreği 2
aratos 1
avara kasnak 6
Due Diligence 2
bulgur palas 1
SON İLANLAR
Safranbolu Belediyesi 4 Zabıta Memuru Alacak
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 34 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam