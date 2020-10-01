Ulaştırmanın geleceğine bilişim teknolojileri damgasını vuracak

Türkiye'de gelecek dönemde ulaştırma alanında bilgi ve iletişim teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden yoğun bir şekilde yararlanılacak.

AA muhabirinin, 2020-2023 Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'ndan derlediği bilgilere göre, bilgi ve iletişim teknolojileri Türkiye'de ulaşımın geleceğinin şekillendirilmesinde önemli rol oynayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 29 Eylül'de tanımı yapılan eylem planı kapsamındaki çalışmalarla, ulaşım stratejileri teknolojiyle bütünleşecek, kara yolundan, hava yoluna kadar tüm ulaşım modlarında teknolojiden daha fazla faydalanılacak.

Kara yollarında güvenli sürüş için "yapay zeka" kullanılacak

Belirlenen strateji kapsamında, trafiğin akıllı görüntüleme sistemleriyle kontrol edilmesini sağlayan il trafik ve kara yolu trafik kontrol merkezleri kurulacak.

Kara yollarını denetleyen akıllı ulaşım sistemleriyle önleyici tedbirler hızlı bir şekilde alınacak. Olay algılama sistemleri ve meteorolojik ölçüm istasyonları sayesinde kara yollarında yaşanan doğal ve yapay sorunlar hızla çözülecek.

Bunun yanında, trafik kazalarında yaşanan can ve mal kayıplarının azaltılması için, kazalara sebebiyet veren olayların sebepleri tespit edilerek trafik kaza veri setleri oluşturulacak.

Verilerin akıllı hale getirilmesi için yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanılacak.

Toplu taşımada 81 şehir için "ortak ödeme sistemi"

Toplu taşımanın daha konforlu hale getirilmesi için, yolcu bilgilendirme sistemleri de hazırlanacak. Bu sayede vatandaşların toplu taşımadaki yolculuk süreleri kısaltılacak.

Türkiye'nin her yerinde geçerli olarak kullanılabilen bir ödeme sistemi hazırlanması da hedeflenirken, farklı bir şehirde toplu ulaşımı kullanmak isteyen vatandaşlar ortak ödeme sistemiyle rahatça yolculuk yapabilecek.

Tüm çalışmalarda "yerli ve milli" ürünlerin kullanılması teşvik edilecek. Bu alandaki çalışmalar da Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Araştırmaları Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi teşvik sağlayan kurumlar aracılığıyla desteklenecek.

Bireysel ulaşımda mikro hareketlilik için düzenleme yapılacak

Son dönemde kent içi ulaşımda aktif olarak kullanılan, scooter, e-scooter, bisiklet ve e-bisiklet gibi mikro hareketlilik araçları için düzenleme yapılacak.

Bu araçların trafikteki hareketliliği de akıllı ulaşım sistemlerince takip edilerek trafiğe entegrasyonu sağlanacak. Bu araçların kullanımının artmasıyla kent içi ulaşımdaki karbon salınımı azaltılacak.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Program (YEP) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecek faaliyetler kısmındaki hedeflerin örtüşmesiyle, 2020-2023 Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'ndaki vizyonunun ekonomik altyapısı da hazırlanmış oldu.