1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aratos anıt mezarının ayrıntıları ortaya çıkarıldı

Mersin'de tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yıl kazılar, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair ve astronomi biliminin kurucusu Aratos'un anıt mezarında gerçekleştirildi. 70 gün süren kazılarda, anıt mezarın ayrıntıları ortaya çıkarılırken, bölgenin UNESCO Kültür Mirasına girmesi içinde çalışmalar yürütülüyor.
 01 Ekim 2020 14:51
+Aa- Yazdır
Aratos anıt mezarının ayrıntıları ortaya çıkarıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde, 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 21'incisi gerçekleştiriliyor. Tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazılar 20 Temmuz'da başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılar sona erdi. 70 gün süren kazılarda, anıt mezarın ayrıntıları ortaya çıkarıldı.

"Aratos'un anıt mezarının ayrıntıları ortaya çıkarıldı"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı, Soli Pompeipolis kazılarına 20 Temmuz'da başladıklarını ve bugün itibariyle tamamladıklarını söyledi. Bu süre içerisinde zaman zaman 20'ye ulaşan kazı ekibiyle çalışma yaptıklarını kaydeden Yağcı, "Ekip Aratos'un erken imparatorluk dönemine tarihlenen mezarında temizlik ve belgeleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda anıt mezar olarak adlandırılan mimaride oldukça ayrıntılar keşfedildi. Bunun üzerine çalışmalarımız sürecek. Orta bölümdeki temizlik çalışmalarını tamamladıktan sonra, restorasyon aşamasına geçilecek ve Aratos'un mezarı ziyarete açılacak. Önemli buluntu derken her yıl Soli Pompeipolis'de yeni bir buluntu grubu çıkıyor. Örneğin bazı yıllar heykeller çıkabiliyor. Bu yıl da mimari yıl olarak ilan ediyoruz. Burada anıt mezarın ayrıntıları ortaya çıkarıldı. Bu çok önemli. Çünkü şimdiye kadar bilinmeyen Soli Pompeipolis'in farklı bir dönemi açığa çıkarıldı. Buda Soli Pompeipolis'in ünlülerinden biri olan Aratos'a ait. Hem tarihsel hem arkeolojik açıdan hem de bilim tarihi açısından bu çalışma çok önemli" dedi.

"Burası ülkemizin adını dünyaya duyuracak nitelikte"

Bu bölgenin Mezitli'den başlayarak Mersin'in ve Türkiye'nin adını dünyaya duyuracak nitelikte olduğunu vurgulayan Yağcı, "Sadece turistik anlamda değil. Bunun tabi bilim tarihi açısından da önemi var. Aratos kendi döneminin en ünlü kişileri arasında yer alıyordu. Ancak memleketi olan Soli'de gömüldü veya oraya defnedildi. Bu bakımdan çok önemli. Coğrafya açısından Aratos'un yaşamıyla ilgili ve çalışmalarıyla ilgili tekrar bir gündem oluşturdu. Biliyorsunuz astronom şair olan Aratos, aynı zamanda birçok özellikleriyle de tanınıyor. Bu özellikleriyle devirler boyu unutulmadı. Bildiğiniz gibi NASA ayda bir kratere adını verdi. Büyük ihtimalle burası UNESCO Kültür Miras listesine girecek. Yani burası turistik olarak da ziyarete açılacak. Burası bölgeye bir canlılık getirecek, kültürel bir zenginlik kazandıracak" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Temizlik için yaktığı ateşi söndürmek isterken ağır yaralandı
01 Ekim 2020 15:59		 Sınır ötesi görev yapan sağlık personeline moral ziyareti
01 Ekim 2020 15:40
2 bin 500 liralık stop lambasını söküp, 'İhtiyacım vardı' diye 5 lira bıraktı
01 Ekim 2020 15:27		 Samsun'da 3.7 büyüklüğünde deprem
01 Ekim 2020 15:18
Banka çatısındaki şahsı görenler, Covid-19'u unuttu
01 Ekim 2020 15:14		 Koronavirüs damatlara yaradı
01 Ekim 2020 15:10
İki küçük çocuk çatıda oyun oynadı, yürekler ağza geldi
01 Ekim 2020 15:01		 Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor
01 Ekim 2020 14:48
Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor
01 Ekim 2020 14:44		 Dalış tutkunlarının 'Derin doğası': Çeşme
01 Ekim 2020 14:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:18 - Ali Erbaş'tan Esra Erol'a yasak ilişki tepkisi!16:11 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince CHP'liler ayağa kalkmadı16:01 - Eski öğretmen dehşet saçtı! Teklifini kabul etmeyen kadını çalıştığı yerde öldürdü15:59 - Temizlik için yaktığı ateşi söndürmek isterken ağır yaralandı15:50 - Bursa'da su faturaları yüzde 30 indirimli gitmeye başladı15:45 - Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 denetimi yapıldı
15:40 - Sınır ötesi görev yapan sağlık personeline moral ziyareti15:36 - Uzmanından 'uyku apnesi, ani ölümlere yol açabilir' uyarısı15:31 - Bahçeli'nin AYM çağrısına Erdoğan'dan cevap15:29 - Bursa'da askeri okuldaki kadın cinayeti sanığına 15 yıl hapis15:27 - İyi Parti'de tansiyon yüksek... 14 milletvekili bildiri yayınladı15:27 - 2 bin 500 liralık stop lambasını söküp, 'İhtiyacım vardı' diye 5 lira bıraktı
15:25 - TBMM'ye davet edilen tek isim15:23 - Öldürülen üniversiteli Ramazan'ın 3 arkadaşına 25'er yıl hapis15:21 - Motosiklet bariyere çarptı: İki ölü15:20 - Sarıyer'de koca dehşeti! Defalarca arabayla eve çarptı15:18 - Samsun'da 3.7 büyüklüğünde deprem
15:14 - Banka çatısındaki şahsı görenler, Covid-19'u unuttu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
AYM'den çoklu baro kararı
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
salgının doğru yönetilmesi için siyaset çekilmeli 1
04.10.2020 beşiktaş vs gençlerbirliği maçı 1
bilemiyorum altan bilemiyorum 1
kaçamak 2
okunması gereken kitaplar 1
timsaha yatmak 1
doku ve organ bağışı 2
erişte 1
edin visca 2
leasing 4
SON İLANLAR
Safranbolu Belediyesi 4 Zabıta Memuru Alacak
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 34 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam