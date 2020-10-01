Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı
Antalya'da bir pazarcı esnafının, başka bir pazarcının aracına metal koltuk değneği ile saldırması cep telefonu kamerasına yansıdı.
|01 Ekim 2020 14:51
|+Aa- Yazdır
Dün akşam saatlerinde, halk arasında Çarşamba pazarı olarak bilinen Muratpaşa ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda 2 pazarcı esnafının kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Pazarın dağılma saatine yakın, iki esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Kavga eden pazarcılardan biri eline metal koltuk değneğini alıp, karşısındaki pazarcının kamyonetine vurmaya başladı. Aracın yanından iki kadın bir erkek tarafından uzaklaştırılan sinirli esnaf, daha sonra tişörtünü çıkarıp tekrar saldırıda bulunmak istedi. 'El çek, el çek' diye bağıran kişiyi çevredeki vatandaşlar güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eski öğretmen dehşet saçtı! Teklifini kabul etmeyen kadını çalıştığı yerde öldürdü
01 Ekim 2020 16:01
|Motosiklet bariyere çarptı: İki ölü
01 Ekim 2020 15:21
|Sarıyer'de koca dehşeti! Defalarca arabayla eve çarptı
01 Ekim 2020 15:20
|Genç doktoru öldüresiye dövdüler
01 Ekim 2020 15:09
|Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın: O beni öldürecekti
01 Ekim 2020 14:59
|İş kurma vaadi ile 25 bin TL dolandırıldı
01 Ekim 2020 14:29
|Akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarken suçüstü yakalandılar
01 Ekim 2020 14:26
|Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni video ortaya çıktı
01 Ekim 2020 13:57
|Maske takmadığı için ceza yedi, polislere 'İyi maaşınız çıktı' dedi
01 Ekim 2020 13:19
|Cezaya sinirlenip motosikleti ateşe verdi
01 Ekim 2020 13:16