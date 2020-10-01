Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı

'PARLAMENTO YENİ BİR ADIM ATARSA SEVE SEVE BEN DE ATARIM' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı açılışında Genel Kurul'a seslendi. Genel Kurul salonundan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AYM'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik çağrısına ''Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de varım dedi Erdoğan, idam cezası ile ilgili olarak da ''Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi gelirse onaylarım'' dedi. Erdoğan ayrıca, parlamentoya gelmeyen HDP'nin varlığı ile yokluğu arasında bir fark göremediğini söyledi.