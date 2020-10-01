Yeni Rektör, üniversitedeki esnek çalışmayı kaldırdı
|01 Ekim 2020 15:01
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26 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, kamu kurumlarına uzaktan veya dönüşümlü çalışmayı içeren esnek çalışmaya geçebilme konusunda yetki verildi.
Siirt Üniversitesi de bu yetkiye dayanarak, Rektör vekili Cemalettin Erdemci'nin imzasıyla, 31 Ağustos'tan başlamak üzere, esnek çalışmaya geçti.
Ancak, 24 Eylül'de rektörlüğe atanan Prof. Dr. Nihat Şındak, atamasının hemen akabinde yeni bir yazıyı tüm birimlere göndererek, 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren normal mesaiye geçileceğini belirtti ve esnek çalışma uygulamasını kaldırdı.
İŞTE YENİ REKTÖR ŞINDAK'IN TALİMATI
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