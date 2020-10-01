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Yeni Rektör, üniversitedeki esnek çalışmayı kaldırdı

Siirt Üniversitesine 24 Eylül'de atanan Prof. Dr. Nihat Şındak, Eylül ayı başından itibaren uygulanmaya başlanan esnek çalışma uygulamasını kaldırdı. Rektör Şındak, tüm akademik ve idari personelin 5 Ekim'den itibaren normal mesaiye gelmesini istedi
 01 Ekim 2020 15:01
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Yeni Rektör, üniversitedeki esnek çalışmayı kaldırdı

26 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, kamu kurumlarına uzaktan veya dönüşümlü çalışmayı içeren esnek çalışmaya geçebilme konusunda yetki verildi.

Siirt Üniversitesi de bu yetkiye dayanarak, Rektör vekili Cemalettin Erdemci'nin imzasıyla, 31 Ağustos'tan başlamak üzere, esnek çalışmaya geçti.

Ancak, 24 Eylül'de rektörlüğe atanan Prof. Dr. Nihat Şındak, atamasının hemen akabinde yeni bir yazıyı tüm birimlere göndererek, 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren normal mesaiye geçileceğini belirtti ve esnek çalışma uygulamasını kaldırdı.

İŞTE YENİ REKTÖR ŞINDAK'IN TALİMATI

Memurlar.Net - Özel

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