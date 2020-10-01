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Kanser tedavisinde zeytin çekirdeği umudu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Gezici, Kilis yağlık zeytin çeşidinden elde ettikleri zeytin çekirdekleri ile yapmış oldukları uzun süreli bilimsel araştırmaları doğrultusunda, zeytin çekirdeğinin kanser hücrelerinin gelişimini engellediği sonucuna vardıklarını söyledi.
 01 Ekim 2020 15:03
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Kanser tedavisinde zeytin çekirdeği umudu

Doç. Dr. Sevgi Gezici, doktora ve doktora sonrası araştırmalarında Amerika, Japonya, İtalya, Rusya ve İspanya başta olmak üzere pek çok ülkede araştırmacı olarak bulunduğunu ifade ederek, "Araştırma ekibimiz ve bu ekipte yer alan ulusal ve uluslararası bilim insanları ile birlikte kanser araştırmalarında tıbbi ve aromatik bitkiler ve bu bitkilerden elde dilen doğal ürünler üzerine pek çok çalışmalar ve projeler hayata geçirdiklerini, uzun zamandan bu yana da Kilis yağlık zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı ve bitkinin farklı kısımlarının biyolojik aktiviteleri ile zeytin çekirdeğinin kanser gelişimi üzerine etkinliğini araştırıyoruz" dedi.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Gezici, dünya genelinde pek çok hastalığın tedavisinde tamamlayıcı tıp olarak ve hastalığa karşı etkili ilaçların geliştirilmesinde doğadan gelen şifa olarak nitelendirilen 'Şifalı bitkiler ve doğal ürünlere' ciddi bir yönelimin olduğunu ifade ederek, "Şifalı bitkiler arasında yer alan ve Ülkemizde bol bulunan zeytinin sadece meyvesi ve yağı değil; aynı zamanda çekirdeği de sağlık açısından oldukça önem arz etmektedir. Anadolu Halk Hekimliğinde her derde deva olarak bilinen ve özellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarında, özellikle gastrit ve ülsere iyi geldiği bilinen zeytin çekirdeği, hemoroit hastalığında ve ayrıca kötü kolesterolün azaltılmasında ve şeker hastalığında kullanılmaktadır' ifadesini kullandı.

"Mide ve kolorektal kanser tedavisinde zeytin çekirdeği"

Sağlık üzerine faydaları kanıtlanmış ve kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi olan zeytinin, yağından sonra çekirdeklerinin de sağlık açısından önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gezici, ekibi ile birlikte yapmış oldukları bilimsel proje ve çalışmalarla, zeytin çekirdeklerinin özellikle kanser tedavisinde kullanılma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyduklarını ifade etti. Gezici, "Araştırmada zeytin çekirdeklerinin mide ve kolorektal kanserlerinde kanserli hücrelerin gelişimini engellediğini ve aynı zamanda hücrelerin çevre dokulara metastaz yaparak yayılma hızını azalttığını tespit ettik. Zeytin çekirdeği ile ilgili çalışmalarının devam ediyor. Yurt dışından araştırmacılar ile birlikte yürüttükleri projelerinin bir sonraki adımında, çekirdekten elde edilen aktif bileşiklerden kanser tedavisinde kullanılma potansiyeline sahip ilaç etken maddeleri elde etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi. Çalışmalarımızda bizi başarıya ulaştıran tabiki çoklu faktörlerin uyumlu bir şekilde bir araya gelmesi oldu ve bizlere destek veren kişi, kurum, kuruluş ve ciddi bir özveri ve uyum içerisinde çalışan bir ekibin ürünü olarak güzel işler ortaya çıkıyor. Proje çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımızın destek ve katkıları yadsınamaz' diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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