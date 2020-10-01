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Koronavirüs damatlara yaradı

Evlenecek çiftler koronavirüs tedbirleri gereği düğün, nişan ve kına organizasyonları yapamıyor. Çiftler 1 saat ile sınırlı bir nikah töreniyle dünya evine adım atıyorlar. Bu durum evlilik maliyetini azaltırken esnafı zorluyor.
 01 Ekim 2020 15:10
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Koronavirüs damatlara yaradı

Tüm dünyayı etkisi altına alarak yaşam akışını değiştiren koronavirüs, düğünlerin yapısını da dönüştürdü. Sosyal mesafe kuralının uygulanmasının zor olduğu düğünlerin gerçekleştirilmesine müsaade edilmiyor. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğe gönderdiği genelgeyle sokak, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere yasaklanmıştı.

Evlenecek çiftler bir saat ile sınırlandırılmış sade bir nikah töreni ile dünya evine giriyorlar. Salgın nedeniyle büyük organizasyonların yapılamaması evlenecek çiftleri mali açıdan rahatlatsa da düğün sektörünü zora sokuyor. Düğün alışverişlerinin azalmasıyla evlilik hazırlıkları yapanların en çok tercih ettikleri Mahmutpaşa'da bulunan birçok mağaza boş kaldı. Mahmutpaşa esnafı, siftahsız dükkan kapattığını belirtirken, evlenecek çiftler ise düşük maliyetle dünya evine giriyorlar.

"Geçen seneye göre siparişlerimiz yüzde 50 düştü"

Nikah şekeri ve davetiye satışlarının olduğunu belirten nikah şekeri ve davetiye firması işletmecisi Ayşegül Özel, "Virüsten dolayı talepler düştü. Nikahlar ertelendiği için siparişlerimiz erteleniyor. Eskiden 500 adet sipariş alırken şimdi ise 50 adet alıyoruz. İşlerimiz durma noktasına geldi diyebiliriz. Normalde şu anda sezondayız dolu dolu geçirmemiz gerekirken haftada bir iki sipariş alıyoruz. Düğün sektörü geniş bir sektör ve bir sürü masraf oluyor. Şimdi ise minimum masrafa düşerken düğün yapanları da maddi yönden rahatlattı. Geçen seneye göre işlerimiz yüzde 50 düştü" şeklinde konuştu.

"Bu hafta mağazamızı siftahsız kapattık"

Kına elbisesi ve bindallı sattıklarını belirten kına elbiseleri satan Adnan Şultak, "Kınalar yapılmadığı için işlerimiz durmuş bir şekilde. Nikahlar yapılsa da kına geceleri yapılamıyor. Pandemi işlerimiz büyük bir şekilde etkiledi diyebilirim. Bu hafta siftahsız kapattık mağazamızı. Haftada ortalama bir parça mal satıyoruz. Pandemiden önce anlaştığımız müşterilerimiz vardı kına geceleri iptal olunca tekrar kaporalarını geri vermek durumunda kaldık" dedi.

"Vatandaş düğünleri seneye erteliyor"

Pandeminin işleri yok diyecek şeklinde etkilediğini söyleyen gelinlikçi esnafı Sevda Övgü, "Yerli müşterilerimiz hiç yok olursa Arap ve Almanya'dan gelen müşterilerimiz oluyor. Düğünler 1 saate indiği için vatandaş seneye erteliyor ya da nikah yapmayı tercih ediyor. Buda ister istemez işlerimizi etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"Masrafların olmaması biz damatlara yaradı, 20 bin lira cebimizde kaldı"

Yakın zamanda kısa bir nikah töreniyle evlilik hayatına geçen Alper Kaya, düğünü üç kez iptal ettikten sonra sade bir nikahla evlenmek durumunda kaldıklarını belirterek, "Bu süreçte kına gecesi, nişan, düğün salonu gibi etkinlikleri yapamadık. Nikahımız için ise gelinliğimiz sade olurken davetiye ve nikah şekerini 100 kişilik yaptırmak zorunda kaldık. Böylelikle 15-20 bin lira civarı kar etmiş olduk. Masrafların olmaması biz damatlara yaradı. Düğünlerin kısıtlama ile yapılması sonucunda takılarda da azalma oluyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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