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Samsun'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 01 Ekim 2020 15:18
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Samsun'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Memurlar.Net
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