Sarıyer'de koca dehşeti! Defalarca arabayla eve çarptı
|01 Ekim 2020 15:20
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Olay, Kilyos'ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. (33) adlı kadın, önceki gün öğle saatlerinde jandarma karakoluna giderek boşanma aşamasında olduğu Kenan D.'nin kendisine şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi oldu. Sokak ortasında karısını darp ettikten sonra kaçtığı belirlenen Kenan D. jandarmanın takibi sonucu, saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.
JANDARMA SOKAKTA NÖBET TUTTU
Geçtiğimiz hafta eşinin yaptığı başvurunun ardından uzaklaştırma kararı alındığı öğrenilen Kenan D., eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Kenan D.'nin eşine tekrar zarar vermesini engellemek amacıyla önceki geceden itibaren, A. D.'nin sığındığı baba evinin bulunduğu sokakta tedbir alarak nöbet tutmaya başladı.
KAYINPEDERİNİN OTURDUĞU BİNA DUVARINA ZARAR VERDİ
Eşinin babasıyla birlikte yaşadığı sokağa dün öğleden sonra gelen Kenan D., kullandığı otomobille kayınpederinin yaşadığı binanın bahçe duvarına ve kapısına defalarca vurarak zarar verdi. Kenan D., daha fazla zarar veremeden sokakta tedbir alan jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Eşinin erkek kardeşleri tarafından dövüldüğünü iddia eden Kenan D.'nin öfkeyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
"HAMİLEYKEN BİLE DÖVDÜ. DARP RAPORLARI VAR"
Olayın ardından konuşan A.D.'nin annesi Sedef K., "İlk önce beni dövmeye geldi. Beni darp etti. Oğlu ayırdı. Sonra kızımı dövmeye gitti. Daha sonra oğullarımı kayalıklara çağırdı. Çocuklarım konuşmaya gidince onlarla orada kavga etti. Silah varmış, silahın dipçiği ile oğlumun kafasına vurmuş, iki el ateş etmiş. Silah tutukluk yapmış. İki seferdir uzaklaştırması var ama yine de evin önüne geliyor. Ne benim ne de çocuklarımın can güvenliği yok. Dün de gelip eve defalarca otomobille çarpı. Komşularım çığlık çığlığa bağırdı. Kenan D. benim onları ayırmaya çalıştığımı düşünüyor. Evlendiklerinden beri 15 yıldır şiddet uyguluyor. Hamileyken bile dövdü. Darp raporları var" dedi.
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