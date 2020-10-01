1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sarıyer'de koca dehşeti! Defalarca arabayla eve çarptı

İstanbul Sarıyer'de Kenan D. boşanma aşamasında olduğu eşinin sığındığı baba evinin bahçe duvarına aracıyla defalarca çarparak zarar verdi. 3 çocuğunun annesi 15 yıllık eşine uyguladığı şiddet nedeniyle önceki gün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kenan D. sokakta tedbir alan jandarma ekiplerince aracından indirilerek gözaltına alındı.
 01 Ekim 2020 15:20
+Aa- Yazdır
Sarıyer'de koca dehşeti! Defalarca arabayla eve çarptı

Olay, Kilyos'ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. (33) adlı kadın, önceki gün öğle saatlerinde jandarma karakoluna giderek boşanma aşamasında olduğu Kenan D.'nin kendisine şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi oldu. Sokak ortasında karısını darp ettikten sonra kaçtığı belirlenen Kenan D. jandarmanın takibi sonucu, saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

JANDARMA SOKAKTA NÖBET TUTTU

Geçtiğimiz hafta eşinin yaptığı başvurunun ardından uzaklaştırma kararı alındığı öğrenilen Kenan D., eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Kenan D.'nin eşine tekrar zarar vermesini engellemek amacıyla önceki geceden itibaren, A. D.'nin sığındığı baba evinin bulunduğu sokakta tedbir alarak nöbet tutmaya başladı.

KAYINPEDERİNİN OTURDUĞU BİNA DUVARINA ZARAR VERDİ

Eşinin babasıyla birlikte yaşadığı sokağa dün öğleden sonra gelen Kenan D., kullandığı otomobille kayınpederinin yaşadığı binanın bahçe duvarına ve kapısına defalarca vurarak zarar verdi. Kenan D., daha fazla zarar veremeden sokakta tedbir alan jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Eşinin erkek kardeşleri tarafından dövüldüğünü iddia eden Kenan D.'nin öfkeyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

"HAMİLEYKEN BİLE DÖVDÜ. DARP RAPORLARI VAR"

Olayın ardından konuşan A.D.'nin annesi Sedef K., "İlk önce beni dövmeye geldi. Beni darp etti. Oğlu ayırdı. Sonra kızımı dövmeye gitti. Daha sonra oğullarımı kayalıklara çağırdı. Çocuklarım konuşmaya gidince onlarla orada kavga etti. Silah varmış, silahın dipçiği ile oğlumun kafasına vurmuş, iki el ateş etmiş. Silah tutukluk yapmış. İki seferdir uzaklaştırması var ama yine de evin önüne geliyor. Ne benim ne de çocuklarımın can güvenliği yok. Dün de gelip eve defalarca otomobille çarpı. Komşularım çığlık çığlığa bağırdı. Kenan D. benim onları ayırmaya çalıştığımı düşünüyor. Evlendiklerinden beri 15 yıldır şiddet uyguluyor. Hamileyken bile dövdü. Darp raporları var" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eski öğretmen dehşet saçtı! Teklifini kabul etmeyen kadını çalıştığı yerde öldürdü
01 Ekim 2020 16:01		 Motosiklet bariyere çarptı: İki ölü
01 Ekim 2020 15:21
Genç doktoru öldüresiye dövdüler
01 Ekim 2020 15:09		 Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın: O beni öldürecekti
01 Ekim 2020 14:59
Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı
01 Ekim 2020 14:51		 İş kurma vaadi ile 25 bin TL dolandırıldı
01 Ekim 2020 14:29
Akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarken suçüstü yakalandılar
01 Ekim 2020 14:26		 Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni video ortaya çıktı
01 Ekim 2020 13:57
Maske takmadığı için ceza yedi, polislere 'İyi maaşınız çıktı' dedi
01 Ekim 2020 13:19		 Cezaya sinirlenip motosikleti ateşe verdi
01 Ekim 2020 13:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:18 - Ali Erbaş'tan Esra Erol'a yasak ilişki tepkisi!16:11 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince CHP'liler ayağa kalkmadı16:01 - Eski öğretmen dehşet saçtı! Teklifini kabul etmeyen kadını çalıştığı yerde öldürdü15:59 - Temizlik için yaktığı ateşi söndürmek isterken ağır yaralandı15:50 - Bursa'da su faturaları yüzde 30 indirimli gitmeye başladı15:45 - Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 denetimi yapıldı
15:40 - Sınır ötesi görev yapan sağlık personeline moral ziyareti15:36 - Uzmanından 'uyku apnesi, ani ölümlere yol açabilir' uyarısı15:31 - Bahçeli'nin AYM çağrısına Erdoğan'dan cevap15:29 - Bursa'da askeri okuldaki kadın cinayeti sanığına 15 yıl hapis15:27 - İyi Parti'de tansiyon yüksek... 14 milletvekili bildiri yayınladı15:27 - 2 bin 500 liralık stop lambasını söküp, 'İhtiyacım vardı' diye 5 lira bıraktı
15:25 - TBMM'ye davet edilen tek isim15:23 - Öldürülen üniversiteli Ramazan'ın 3 arkadaşına 25'er yıl hapis15:21 - Motosiklet bariyere çarptı: İki ölü15:20 - Sarıyer'de koca dehşeti! Defalarca arabayla eve çarptı15:18 - Samsun'da 3.7 büyüklüğünde deprem
15:14 - Banka çatısındaki şahsı görenler, Covid-19'u unuttu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
AYM'den çoklu baro kararı
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
35 çocuğa döner ısmarlayıp parasını ödemeden kaçan adam 6
dunkof 1
01.10.2020 barcelona vs cska moskova maçı 1
bedelsiz ihracaat 1
vergi muafiyeti 1
suudi arabistan'ın türk mallarını yasaklaması 2
geri dönüşüm 2
mecdel 1
Oskar Kokoschka 1
DURDUK YERDE HAMUR AŞARMEK 1
SON İLANLAR
Safranbolu Belediyesi 4 Zabıta Memuru Alacak
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 34 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam