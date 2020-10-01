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Motosiklet bariyere çarptı: İki ölü
Gaziantep'te bariyere çarpan motosikletteki Ali Can Oğan (18) ile arkadaşı Cahit Arslan (18) yaşamını yitirdi.
|01 Ekim 2020 15:21
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Kaza, sabah saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Cahit Arslan lokantada çalışan arkadaşı Ali Can Oğan'ı eve götürmek için motosikletle yola çıktı. Arslan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarptı.
Kazada yola savrulan iki arkadaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Can Oğan ve Cahit Arslan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Arslan ve Oğan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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