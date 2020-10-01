Sınır ötesi görev yapan sağlık personeline moral ziyareti
HATAY İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, Suriye'de görev yapan sağlık çalışanlarını Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ziyaret ederek moral verdi.
|01 Ekim 2020 15:40
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Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat ve beraberindeki heyet, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda konuşlanmış bulunan Acil UMKE İlk Yardım Müdahale Çadırı'ndaki sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu. Sınırda zaman kavramı gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını dinleyen Hambolat, "Bu tür görevler koordinasyon, dikkat ve hız isteyen görevler olup en küçük bir hatayı bile affetmemektedir. Sınırın bu noktasında canla, başla görev yürüten, hepsi birbirinden kıymetli ve özel olan tüm sağlık personellerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca harekat bölgesinde ve sınırın bu noktasında görevli olan tüm askeri personellerimize güç, kuvvet ve muvaffakiyetler diliyorum" dedi.
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