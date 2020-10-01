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Bursa'da su faturaları yüzde 30 indirimli gitmeye başladı

Bursa'da tamamı ilçe belediyelerine aktarılmak üzere su faturalarına yansıtılan katı atık bedellerinin meclis kararıyla iptal edilmesi sonrasında ortalama yüzde 30'a tekabül eden indirimli yeni faturalar mesken ve işletme adreslerine gönderilmeye başlandı.
 01 Ekim 2020 15:50
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Bursa'da su faturaları yüzde 30 indirimli gitmeye başladı

Yeni tarifeye göre daha önce 56.50 TL olan bir su faturasının bedelinin 31 TL'ye indiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Katı atık toplama bedeli uygulamasına 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle son verdik. Bundan sonra katı atık toplama bedelleri için vatandaş, ikamet ettiği ilçe belediyesi ile muhatap olacak" dedi.

Bursa'da vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalışan Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehirden içlerinde Bursa'nın da bulunduğu 11 şehrin aldığı, diğerlerinin ise almadığı katı atık bedeli uygulamasını meclis kararı ile iptal etti. su faturalarında yüzde 30 civarında azalma oldu. Belediye meclisinin eylül ayı oturumunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın teklifiyle su faturaları yoluyla ilçe belediyeleri adına tahsil edilen katı atık toplama bedeli tutarının kaldırılması sonrası dağıtımına başlanan ilk faturalar vatandaşın yüzünü güldürdü.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı oturumunda; AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin kabul, CHP meclis üyelerinin ise çekimser oyu ile kabul edilen karar, kamuoyu tarafından da olumlu karşılandı. Başkan Alinur Aktaş, her fırsatta su faturalarının yüksekliği üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirenlerin 'alınan bu kararla birlikte' karşılıksız kaldığını belirterek, "Bursalıların menfaatlerini korumak ve hayatını kolaylaştırmak, asli görevimizdir. Su, hayati bir ihtiyaçtır ve bunu elimizdeki imkanlar dahilinde en ekonomik, kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde vatandaşa ulaşması için tüm gayretimizle çalışacağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan karara göre, katı atık toplama bedelleri artık ilçe belediyelerinin kendi imkanlarıyla gerçekleşecek. Meclisteki karar sonrası Yıldırım, Mustafakemalpaşa, İznik ve Kestel belediye başkanları açıklamada bulunarak, bu konuda hukuki bir düzenleme alınana kadar vatandaşlardan hiçbir şekilde katı atık bedeli almayacaklarını açıklamıştı.
İhlas Haber Ajansı
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