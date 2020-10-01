1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince CHP'liler ayağa kalkmadı

CHP, her Meclis açılışında yaptığı gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girdiği anda ayağa kalkmadı.
 01 Ekim 2020 16:11
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince CHP'liler ayağa kalkmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aranın ardından yeni yasama yılı açılışı için TBMM'ye geldi.

Erdoğan konuşma yapmak üzere kürsüye yürüdüğü sırada AK Parti ve MHP grubu ayağa kalkarak alkışladı.

AYAĞA KALKMADILAR

CHP grubu ise Erdoğan'ın kürsüye yürüyüşü sırasında alkışlamadı ve İstiklal Marşı okunana kadar ayağa kalkmadı.

İstiklal Marşı töreninin ardından Erdoğan, Yeni Yasama Yılı açılışında konuşmasına başladı.

FOTOĞRAF: Meclis Genel Kurulu'nda İstikal Marşı okunmaya başlayınca CHP'li vekiller de ayağa kalktı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da su faturaları yüzde 30 indirimli gitmeye başladı
01 Ekim 2020 15:50		 Bahçeli'nin AYM çağrısına Erdoğan'dan cevap
01 Ekim 2020 15:31
İyi Parti'de tansiyon yüksek... 14 milletvekili bildiri yayınladı
01 Ekim 2020 15:27		 TBMM'ye davet edilen tek isim
01 Ekim 2020 15:25
Erdoğan'dan ekonomide V tipi toparlanma mesajı
01 Ekim 2020 15:00		 HDP TBMM Genel Kurulu açılışına katılmadı
01 Ekim 2020 14:38
Isparta Valisi katlanarak artan vakalara dikkat çekti: Büyük sıkıntı var
01 Ekim 2020 14:34		 İyi Parti'nin TBMM grup yönetimi belli oldu
01 Ekim 2020 14:15
Elazığ Valisi uyardı: Vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok
01 Ekim 2020 13:48		 Meral Akşener'den '15 vekil istifa edecek' açıklaması
01 Ekim 2020 12:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:23 - Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 309 bin lira ceza16:18 - Ali Erbaş'tan Esra Erol'a yasak ilişki tepkisi!16:11 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince CHP'liler ayağa kalkmadı16:01 - Eski öğretmen dehşet saçtı! Teklifini kabul etmeyen kadını çalıştığı yerde öldürdü15:59 - Temizlik için yaktığı ateşi söndürmek isterken ağır yaralandı15:50 - Bursa'da su faturaları yüzde 30 indirimli gitmeye başladı
15:45 - Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 denetimi yapıldı15:40 - Sınır ötesi görev yapan sağlık personeline moral ziyareti15:36 - Uzmanından 'uyku apnesi, ani ölümlere yol açabilir' uyarısı15:31 - Bahçeli'nin AYM çağrısına Erdoğan'dan cevap15:29 - Bursa'da askeri okuldaki kadın cinayeti sanığına 15 yıl hapis15:27 - İyi Parti'de tansiyon yüksek... 14 milletvekili bildiri yayınladı
15:27 - 2 bin 500 liralık stop lambasını söküp, 'İhtiyacım vardı' diye 5 lira bıraktı15:25 - TBMM'ye davet edilen tek isim15:23 - Öldürülen üniversiteli Ramazan'ın 3 arkadaşına 25'er yıl hapis15:21 - Motosiklet bariyere çarptı: İki ölü15:20 - Sarıyer'de koca dehşeti! Defalarca arabayla eve çarptı
15:18 - Samsun'da 3.7 büyüklüğünde deprem
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
AYM'den çoklu baro kararı
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pide 2
35 çocuğa döner ısmarlayıp parasını ödemeden kaçan adam 6
suudi arabistan'ın türk mallarını yasaklaması 2
yola terketmek 1
aym'nin çoklu başvurusunu reddetmesi 1
eximbank 2
Savcı Bey 1
atık bertaraf 1
enver paşa pirinci 1
01.10.2020 anadolu efes vs zenit maçı 1
SON İLANLAR
Safranbolu Belediyesi 4 Zabıta Memuru Alacak
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 34 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam