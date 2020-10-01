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Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 309 bin lira ceza

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bin 127 kişiye toplam 1 milyon 309 bin 253 lira idari ceza uygulandı.
 01 Ekim 2020 16:23
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Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 309 bin lira ceza

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların tedbirlere uymasının önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 1-30 Eylül'de yapılan denetimlere ilişkin, "Maske takmayan 960, sosyal mesafeye uymayan 63, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 76, sigara yasağına uymayan 28 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır. Bu kişilere toplam 1 milyon 309 bin 253 lira idari ceza kesilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 76 kişi hakkında ise TCK'nin 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
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