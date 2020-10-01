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Hileli zeytinyağı üreten firmayı bakanlık ifşa etti

Çanakkale'de natürel sızma zeytinyağı üretimi gerçekleştiren bir firma, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; taklit, tağşiş yapıldığı veya etken ilaç maddesi ilave edildiği gerekçesiyle ifşa edildi.
 01 Ekim 2020 16:25
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Hileli zeytinyağı üreten firmayı bakanlık ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı; taklit, tağşiş yapıldığı veya etken ilaç maddesi ilave edildiği gerekçesiyle 91 firmaya ait 113 parti ürünü ifşa etti. Bu firmalar arasında Çanakkale'de natürel sızma zeytinyağı üretimi yapan bir firma da yer alıyor. Hakan Gecegiden- 3M Gıda firması adı altında; Sena Egemden ve Yeni Ege markalarıyla natürel sızma zeytinyağı üreten firma, ayıplı mal sattığı gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ifşa edildi.

Sena Egemden ve Yeni Ege markalarında yer alan ayıbın U.V'de özgül soğurma, Sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti) olduğu bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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