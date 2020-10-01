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Sağlık-Sen, Sosyal Politikalar Kurulu'na sunum yaptı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'na, Sağlık Sen tarafından hazırlanan "COVID-19 ile Mücadelede Sağlık Çalışanları" araştırmasıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
 01 Ekim 2020 16:37
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Sağlık-Sen, Sosyal Politikalar Kurulu'na sunum yaptı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'na, Sağlık Sen tarafından hazırlanan "COVID-19 ile Mücadelede Sağlık Çalışanları" araştırmasıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Sunuma, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin ile kurul üyeleri Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Dr. İbrahim Altan ve Dr. Murat Yılmaz katıldı. Durmuş'a Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan eşlik etti.

"Sağlık Çalışanı İstihdamı Yapılmalı"

Genel Başkan Durmuş tarafından yapılan sunumda, COVID-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri gündeme getirildi.

Durmuş, "Yapılan araştırmalar sonucunda sağlık çalışanlarının uzun mesailer yapması ve nöbet sayılarında yaşanan artış çalışma koşullarını zorlaştırıyor. Bu durum ise sağlık çalışanı istihdamının yapılmasını zorunlu hale getiriyor" dedi.

"24 Saat Esaslı Kreş Hizmeti Sunulmalı"

Ağır çalışma koşullarının sağlık çalışanlarının aile yaşamını zedelediğini belirten Durmuş, "Bu durum özellikle kreşe gitme yaşında çocuğu olanların nöbete ya da fazla mesaiye kaldığında bakıcı sorununu gündeme getiriyor. Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, belediyeler ve stk'lar bir araya gelerek 24 saat esaslı kreş hizmetinin sunulması için çalışmalar yapmalı" ifadelerini kullandı.

"Hakkaniyetli Bir Dağılımın Yapılması Gerekiyor"

Mesai saatlerinden daha düşük olan nöbet ücretlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Durmuş, bu ücretlerin genel bütçeden ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık çalışanlarının maaşlarının yükseltilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Durmuş, "Yapılan düzenlemeler sağlık çalışanlarının bir kısmını değil, tüm çalışanları kapsamalı. Döner sermaye sistemiyle ilgili tahlillerin ayrıntılı ve kusursuz bir şekilde yapılarak, hakkaniyetli bir dağılımın sağlanması gerekiyor" diye konuştu.
Memurlar.Net
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