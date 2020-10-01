1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım

MHP'den ihraç edildikten sonra bağımsız olan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda, CHP'den kendisine teklif geldiğini söyledi.
 01 Ekim 2020 16:46
+Aa- Yazdır
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım

Ordu'daki yerel bir televizyon kanalında (TV52) programa katılan Cemal Enginyurt, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. İYİ partiye geçmeyeceğini dile getiren Enginyurt, CHP'den teklif aldığını açıkladı. İnsanların kendisini bağımsız olarak görmek istediklerini anlatan Enginyurt, her hangi bir partiye geçmeye düşünmediğini söyledi.

CHP'Lİ ARKADAŞLAR DAVET ETTİ

CHP'den kendisine teklif geldiğini açıklayan Cemal Enginyurti "CHP'deki arkadaşlarımız arasından da gel diyenler oldu. Bunlar bizi sevdiği için söyleyen insanlar ama ben hep şunu söylüyorum; siyasette de, insanlıkta da omurgalı olmak lazım. Şimdi ben CHP'ye gitsem, İYİ Parti'ye gitsem beni ne yaparlar? Milletvekili yaparlar. Ben zaten iki dönem milletvekili oldum. Şimdi milletvekili olacağım diye 41 yıldır mücadele verdiğimiz siyasi bir hareket var. Bu parti bizi attı. Ben bunlardan intikam almak için mi başka bir partiye gideceğim? Allah bana öyle bir şey nasip etmesin. Ben 41 yıl ülkücü harekete hizmet etmiş, hayatının sonuna kadar da ülkücü olmayı iman bir Türk milliyetçisiyim. Dolayısıyla benim ülkücülere karşı kin, nefret beslemem, kırılmam söz konusu değildir" diye konuştu.

VATANDAŞLAR BAĞIMSIZ KALMAMI İSTİYOR

MHP'deni ihraç edildikten sonra binlerce insanla konuştuğunu dile getiren Enginyurt, "İki aydır 100 binin üzerinde insanla telefonla görüştüm. 100 binlerce insan sosyal medyadan ulaştı. Bunların içerisinde o partiye, bu partiye geç diyenler var ama yüzde 95'i beni bağımsız olarak görmek istiyor. Hatta Giresun'dan, Trabzon'dan, Rize'den, Diyarbakır'dan, Mardin'den insanlar arıyor. Bu görüşmelerde diyorlar ki, 'Biz seçmen kütüğümüzü Ordu'ya alacağız. Seni bağımsız milletvekili yapacağız.' Birçok CHP'li, AK Partili, İYİ Partili, MHP'li arkadaşlarımız beni topyekun bağımsız olarak sevdiklerini, kabul ettiklerini görüyorum. Tabi zaman ne getirir, ne götürür bilemiyorum. Yani önümüzde süreç var. Şu anki düşüncem bağımsız olarak milletvekili adayı olmayı planlıyorum. Diğer partilerin hepsine saygım var. Fakat İYİ Parti'ye geçer misin diyorlar? Geçmem. Bu İYİ Parti kötüdür, iyidir anlamında demiyorum. Şu anki düşüncemi ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye-Yunanistan arasında ayrıştırma mekanizması kuruldu
01 Ekim 2020 17:46		 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
01 Ekim 2020 16:55
Bakan Koca'dan vaka sayısı açıklaması... Ulusal çıkarları koruyoruz!
01 Ekim 2020 16:53		 AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik koronavirüse yakalandı
01 Ekim 2020 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince CHP'liler ayağa kalkmadı
01 Ekim 2020 16:11		 Bursa'da su faturaları yüzde 30 indirimli gitmeye başladı
01 Ekim 2020 15:50
Bahçeli'nin AYM çağrısına Erdoğan'dan cevap
01 Ekim 2020 15:31		 İyi Parti'de tansiyon yüksek... 14 milletvekili bildiri yayınladı
01 Ekim 2020 15:27
TBMM'ye davet edilen tek isim
01 Ekim 2020 15:25		 Erdoğan'dan ekonomide V tipi toparlanma mesajı
01 Ekim 2020 15:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:54 - Testi pozitif çıkan ve temaslı olanların sınavlara alınması için tedbir alınacak!17:52 - Koronavirüs tedbirlerine uyan berbere teşekkür plaketi verildi17:49 - Kafa karıştıran olay! 'Zorla bana bu videoları çektirdi'17:46 - Türkiye-Yunanistan arasında ayrıştırma mekanizması kuruldu17:37 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:28 - Döviz fiyatlarında son durum...
17:26 - Atatürk Baraj Gölü'ne 300 bin balık yavrusu bırakıldı17:25 - Belgeselleri aratmayan görüntüler17:20 - Karantinayı deldi, böyle konuştu: Ağabeyim polis17:18 - Bursa'da hareketli anlar! Etkisiz hale getirildi17:15 - Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı17:13 - Kapalı çarşıdaki seç beğen hırsızlık şüphelisi yakalandı
17:12 - Üst geçitten düşen gence kamyon çarptı: 1 öldü17:10 - HES kodu hayatın her alanında17:09 - Rize'de şiddetli yağış17:06 - Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yarıya indi17:03 - Mahkumlara usulsüz sağlık raporu düzenleyen 4 kişi tutuklandı
17:01 - İki yeni Kanun teklifi, TBMM'nin sitesinde yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
AYM'den çoklu baro kararı
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abigem 1
melek yatırımcı 1
erol evgin 3
aym'nin çoklu başvurusunu reddetmesi 1
vergi muafiyeti 1
tbmm şeref kapısı'na erdoğan posterinin asılması 1
badılcan 1
03.10.2020 fenerbahçe vs f.karagümrük maçı 4
ibo şov 2
trump'ın twet atmaması 1
SON İLANLAR
Sinop Polisevi İşçi Alacak
Safranbolu Belediyesi 4 Zabıta Memuru Alacak
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam