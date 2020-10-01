Karantinayı deldi, böyle konuştu: Ağabeyim polis
|01 Ekim 2020 17:20
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin farklı noktalarında 'HES' kodu kontrolü yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde kontrollerini gerçekleştiren polis, Büşra A.'nın, annesi koronavirüse yakalandığı için temaslı kişi olması nedeniyle olması gereken karantinayı ihlal ettiğini belirledi. Karantinasının bitimine 2 gün kaldığını ve alışveriş yapıp evine geri döneceğini belirten Büşra A., ağabeyinin polis olduğunu belirtip, zorunlu olarak yurda yerleştirilmekten kurtulmak istedi. Cep telefonuyla ağabeyini arayıp, polislerle konuşturmaya çalıştı. Ancak polis memurları, ''Bunu evden çıkmadan önce düşünecektiniz. Ağabeyin polis değil, vali olsa da bu bir şeyi çözmüyor'' diyerek genç kızı, ambulans eşliğinde yurda yerleştirilmesini sağladı.
MAAŞINI ÇEKMEK İSTERKEN FARK EDİLDİ
Eşi ve çocukları koronavirüse yakalanan Alaaddin Elitok (76) da, banka şubesinden maaşını çekmek isterken karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı. Elitok, polise karantinasının 1 Ekim'de sona erdiğini söyledi. Polis, 1 Ekim tarihinin de karantina süresine dahil olduğunu ve yarın dışarı çıkabileceğini belirtti. Karantinasının bitimine 1 gün kaldığı belirlenen Elitok da ambulans eşliğinde yurda yerleştirildi.
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