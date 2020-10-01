1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karantinayı deldi, böyle konuştu: Ağabeyim polis

Karaman'da polisin 'HES' kodu kontrolü sırasında karantinayı ihlal ettiği belirlenen Büşra A.(26), ağabeyinin polis olduğunu söyleyip, zorunlu olarak yurda yerleştirilmekten kurtulmak istedi. Ancak polis memurları ''Bunu evden çıkmadan önce düşünecektiniz. Ağabeyin polis değil, vali olsa da bu bir şeyi çözmüyor'' diyerek karantinasının bitmesine 2 gün kalan genç kızı, ambulans eşliğinde yurda yerleştirilmesini sağladı.
 01 Ekim 2020 17:20
+Aa- Yazdır
Karantinayı deldi, böyle konuştu: Ağabeyim polis

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin farklı noktalarında 'HES' kodu kontrolü yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde kontrollerini gerçekleştiren polis, Büşra A.'nın, annesi koronavirüse yakalandığı için temaslı kişi olması nedeniyle olması gereken karantinayı ihlal ettiğini belirledi. Karantinasının bitimine 2 gün kaldığını ve alışveriş yapıp evine geri döneceğini belirten Büşra A., ağabeyinin polis olduğunu belirtip, zorunlu olarak yurda yerleştirilmekten kurtulmak istedi. Cep telefonuyla ağabeyini arayıp, polislerle konuşturmaya çalıştı. Ancak polis memurları, ''Bunu evden çıkmadan önce düşünecektiniz. Ağabeyin polis değil, vali olsa da bu bir şeyi çözmüyor'' diyerek genç kızı, ambulans eşliğinde yurda yerleştirilmesini sağladı.

MAAŞINI ÇEKMEK İSTERKEN FARK EDİLDİ

Eşi ve çocukları koronavirüse yakalanan Alaaddin Elitok (76) da, banka şubesinden maaşını çekmek isterken karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı. Elitok, polise karantinasının 1 Ekim'de sona erdiğini söyledi. Polis, 1 Ekim tarihinin de karantina süresine dahil olduğunu ve yarın dışarı çıkabileceğini belirtti. Karantinasının bitimine 1 gün kaldığı belirlenen Elitok da ambulans eşliğinde yurda yerleştirildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs tedbirlerine uyan berbere teşekkür plaketi verildi
01 Ekim 2020 17:52		 Kafa karıştıran olay! 'Zorla bana bu videoları çektirdi'
01 Ekim 2020 17:49
Atatürk Baraj Gölü'ne 300 bin balık yavrusu bırakıldı
01 Ekim 2020 17:26		 Belgeselleri aratmayan görüntüler
01 Ekim 2020 17:25
Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı
01 Ekim 2020 17:15		 Rize'de şiddetli yağış
01 Ekim 2020 17:09
Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yarıya indi
01 Ekim 2020 17:06		 Temizlik için yaktığı ateşi söndürmek isterken ağır yaralandı
01 Ekim 2020 15:59
Sınır ötesi görev yapan sağlık personeline moral ziyareti
01 Ekim 2020 15:40		 2 bin 500 liralık stop lambasını söküp, 'İhtiyacım vardı' diye 5 lira bıraktı
01 Ekim 2020 15:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:54 - Testi pozitif çıkan ve temaslı olanların sınavlara alınması için tedbir alınacak!17:52 - Koronavirüs tedbirlerine uyan berbere teşekkür plaketi verildi17:49 - Kafa karıştıran olay! 'Zorla bana bu videoları çektirdi'17:46 - Türkiye-Yunanistan arasında ayrıştırma mekanizması kuruldu17:37 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:28 - Döviz fiyatlarında son durum...
17:26 - Atatürk Baraj Gölü'ne 300 bin balık yavrusu bırakıldı17:25 - Belgeselleri aratmayan görüntüler17:20 - Karantinayı deldi, böyle konuştu: Ağabeyim polis17:18 - Bursa'da hareketli anlar! Etkisiz hale getirildi17:15 - Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı17:13 - Kapalı çarşıdaki seç beğen hırsızlık şüphelisi yakalandı
17:12 - Üst geçitten düşen gence kamyon çarptı: 1 öldü17:10 - HES kodu hayatın her alanında17:09 - Rize'de şiddetli yağış17:06 - Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yarıya indi17:03 - Mahkumlara usulsüz sağlık raporu düzenleyen 4 kişi tutuklandı
17:01 - İki yeni Kanun teklifi, TBMM'nin sitesinde yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
AYM'den çoklu baro kararı
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mecdel 1
bakan salgını değil sayıları kontrol altına aldı 1
melek yatırımcı 1
Kur benim için hiç önemli değil,oraya bakmıyorum 3
tarhana 2
esiran 1
bedelsiz ihracaat 1
etki 1
çalışma izni 2
elektriğe yüzde 32.3 doğalgaza yüzde 34.7 zam gelmesi 1
SON İLANLAR
Sinop Polisevi İşçi Alacak
Safranbolu Belediyesi 4 Zabıta Memuru Alacak
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam