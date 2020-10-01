Bakan Koca'dan vaka sayısı açıklaması... Ulusal çıkarları koruyoruz!
|01 Ekim 2020 16:53
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"Halk sağlığı kadar ulusal çıkarları da koruyoruz..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalar "vakalar saklanıyor" tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Ölüm ve vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığı iddialarına yanıt veren Koca, vaka artışını, 'hasta' ve 'vaka' ayrımıyla açıklamıştı. "Bakan aylardır vatandaşı kandırıyor" suçlamalarına maruz kalan Bakan Koca o eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap verdi.
Halkın sağlığı kadar ulusal çıkarları da koruyoruz
Tepkiler üzerine Twitter hesabından kısa bir paylaşım yapan Bakan Koca, "devletin halkın sağlığı kadar ulusal çıkarları da koruduğunu" söyleyerek şunları söyledi: "Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır."
Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 1, 2020
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