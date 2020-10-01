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İki yeni Kanun teklifi, TBMM'nin sitesinde yayımlandı

Ak Parti'nin dün itibariyle TBMM'ye sunduğu Kanun teklifi Meclisin sitesinde yayımlandı
 01 Ekim 2020 17:01
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İki yeni Kanun teklifi, TBMM'nin sitesinde yayımlandı

Ak Parti tarafından 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle TBMM'ye sunulan iki yeni kanun teklifi Meclisin sitesinde yayımlandı.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklif ve gerekçesi için tıklayınız.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklif ve gerekçesi için tıklayınız.

Memurlar.Net
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