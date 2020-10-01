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Mahkumlara usulsüz sağlık raporu düzenleyen 4 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, cezaevlerindeki hükümlülere usulsüz sağlık raporu çıkarttıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
 01 Ekim 2020 17:03
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Mahkumlara usulsüz sağlık raporu düzenleyen 4 kişi tutuklandı

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 29 Eylül'de 15 zanlının yakalandığı operasyon kapsamında bugün adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir eski hükümlünün arandığı, emniyetteki 7 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tarsus'ta, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor, infaz koruma memuru ve bir hastanenin temizlik şefi ile 13 eski hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 12'si 29 Eylül'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Zanlıların adreslerinde, 412 bin lira, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait fişek ve mermiler ile dijital materyaller ele geçirilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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