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Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yarıya indi

İzmir'in günlük 52 bin metreküplük içme suyu ihtiyacını karşılayan Aliağa Güzelhisar Barajı'ndaki su oranı, yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların sonbaharda da mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle yarıya indi.
 01 Ekim 2020 17:06
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Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yarıya indi

Yaz aylarında yaşanan kuraklığın ardından sonbaharda da yağışların beklenenden az olması barajlardaki su seviyesini olumsuz etkiledi. İzmir'in günlük 52 bin metreküplük içme suyu ihtiyacını karşılayan Aliağa Güzelhisar Barajı'ndaki su oranı, yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların sonbaharda da mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle yarıya indi. Güzelhisar Barajı'nın doluluk oranı nisan ayında yüzde 65.17, mayıs ayında yüzde 63.08, haziran ayında yüzde 60.69, temmuz ayında yüzde 56.67, ağustos ayında yüzde 52,78 olarak ölçüldü. Beklenen yağmurların yağmaması nedeniyle son olarak ölçülen su seviyesi ise yüzde 49,45 olarak belirlendi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İZSU) resmi internet sitesinden edinilen bilgilere göre, İzmir'deki barajların güncel su seviyeleri şöyle; Tahtalı Barajı yüzde 41, Balçova Barajı yüzde 15, Ürkmez Barajı yüzde 37, Gördes Barajı yüzde 6, Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 18.

Güzelhisar Barajı

Güzelhisar Barajı, İzmir'in Aliağa ilçesinde Güzelhisar (Kocaçay) çayı üzerinde içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacı ile 1975-1981 yılları arasında inşa edilmiş bir baraj. Toprak ve kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 3.205.000 m, akarsu yatağından yüksekliği 89,00 m, normal su kotunda göl hacmi 158,00 hm, normal su kotunda gölalanı 5,80 km. Barajdan yılda 126 hm kullanım suyu sağlanıyor.
İhlas Haber Ajansı
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