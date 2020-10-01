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Üst geçitten düşen gence kamyon çarptı: 1 öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, üst geçitten karayoluna düşen genç, kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
 01 Ekim 2020 17:12
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Üst geçitten düşen gence kamyon çarptı: 1 öldü

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Sevindik Mahallesi Orhan Abalıoğlu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz kimliği belirlenemeyen 23 yaşındaki erkek şahıs, kendisini kavşağın üzerinde bulunan alandan, araçların geçmekte olduğu yolda düştü. Yol üzerinde Pamukkale istikametine doğru, 09 UK 712 plakalı kamyon ile seyir halinde olan Kadir Çineli, şahsın atladığını fark etmeyerek şahsa çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kavşak, tedbir amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı ve çevrede oluşan meraklı kalabalıktan dolayı trafik uzun süre aksadı.
İhlas Haber Ajansı
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