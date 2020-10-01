1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapalı çarşıdaki seç beğen hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kapalı Çarşı'dan tekstil ürünü çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. İfadesinde tişört çaldığını kabul eden eden şüphelinin, kamera görüntülerine rağmen saat ve gözlük hırsızlığıyla ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.
 01 Ekim 2020 17:13
+Aa- Yazdır
Kapalı çarşıdaki seç beğen hırsızlık şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki Kapalı Çarşı'da son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından esnaf şikayetçi oldu. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının görüntülerinde yer alan şüphelilerden Mehmet T.'yi yaşanan kovalamacanın ardından Fevzipaşa Caddesi'nde yakaladı. Mehmet T.'nin, emniyetteki ifadesinde tişört çaldığını itiraf ettiği, saat ve gözlük başta olmak üzere diğer hırsızlık olaylarıyla ilgisinin olmadığını söylediği bildirildi. Mehmet T., emniyetteki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da hareketli anlar! Etkisiz hale getirildi
01 Ekim 2020 17:18		 Üst geçitten düşen gence kamyon çarptı: 1 öldü
01 Ekim 2020 17:12
Eski öğretmen dehşet saçtı! Teklifini kabul etmeyen kadını çalıştığı yerde öldürdü
01 Ekim 2020 16:01		 Motosiklet bariyere çarptı: İki ölü
01 Ekim 2020 15:21
Sarıyer'de koca dehşeti! Defalarca arabayla eve çarptı
01 Ekim 2020 15:20		 Genç doktoru öldüresiye dövdüler
01 Ekim 2020 15:09
Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın: O beni öldürecekti
01 Ekim 2020 14:59		 Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı
01 Ekim 2020 14:51
İş kurma vaadi ile 25 bin TL dolandırıldı
01 Ekim 2020 14:29		 Akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarken suçüstü yakalandılar
01 Ekim 2020 14:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:54 - Testi pozitif çıkan ve temaslı olanların, sınavlara alınması için tedbir alınacak!17:52 - Koronavirüs tedbirlerine uyan berbere teşekkür plaketi verildi17:49 - Kafa karıştıran olay! 'Zorla bana bu videoları çektirdi'17:46 - Türkiye-Yunanistan arasında ayrıştırma mekanizması kuruldu17:37 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:28 - Döviz fiyatlarında son durum...
17:26 - Atatürk Baraj Gölü'ne 300 bin balık yavrusu bırakıldı17:25 - Belgeselleri aratmayan görüntüler17:20 - Karantinayı deldi, böyle konuştu: Ağabeyim polis17:18 - Bursa'da hareketli anlar! Etkisiz hale getirildi17:15 - Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı17:13 - Kapalı çarşıdaki seç beğen hırsızlık şüphelisi yakalandı
17:12 - Üst geçitten düşen gence kamyon çarptı: 1 öldü17:10 - HES kodu hayatın her alanında17:09 - Rize'de şiddetli yağış17:06 - Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yarıya indi17:03 - Mahkumlara usulsüz sağlık raporu düzenleyen 4 kişi tutuklandı
17:01 - İki yeni Kanun teklifi, TBMM'nin sitesinde yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
AYM'den çoklu baro kararı
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
İyi Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilanço 4
yüklenici 1
kedi merdiveni 2
endüstri bölgesi 1
bakan salgını değil sayıları kontrol altına aldı 1
katmer 1
goran bregoviç 2
ardeb 1
cumhurbaşkanı erdoğan'ın ermenistan'a haydut demesi 2
01.10.2020 barcelona vs cska moskova maçı 1
SON İLANLAR
Sinop Polisevi İşçi Alacak
Safranbolu Belediyesi 4 Zabıta Memuru Alacak
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam