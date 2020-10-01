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Döviz fiyatlarında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
 01 Ekim 2020 17:28
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Döviz fiyatlarında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,7630 7,7640 7,7630 7,7640
Avro 9,0820 9,0830 9,1150 9,1160
Sterlin 9,9780 10,0300 9,9800 10,0300
İsviçre Frangı 8,4030 8,4450 8,4390 8,4820
ANKARA
ABD Doları 7,7330 7,8130 7,7330 7,8130
Avro 9,0420 9,1220 9,0750 9,1550
Sterlin 9,9180 10,1280 9,9200 10,1300
Anadolu Ajansı
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