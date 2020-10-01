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Kafa karıştıran olay! 'Zorla bana bu videoları çektirdi'

MERSİN'de eşi Şahan Furkan A.'nın (25) kendisi darbedip 7 aylık kızını balkondan sarkıttığını iddia eden Buse A.'nın (22), yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Buse A., eşi tarafından şiddete uğramış kadınları taklit ederken, Şahan Furkan A.'nın ise birkaç metre uzakta koltuk üzerinde gülerek eşini izlemesi yer alıyor. Buse A.'nın bu videodan sonra eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, Şahan Furkan A. ise emniyette verdiği ifadede engelli eşini suçlayarak, "Ben değil, eşim beni darbetti" dediği öğrenildi.
 01 Ekim 2020 17:49
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Olay, 27 Eylül'de merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıl önce geçirdiği kaza sonrası yürüme engelli haline gelen ve yüzde 90 engelli raporu bulunan Buse A. ile Şahan Furkan A., geçen yıl nisan ayında evlendi. 7 ay önce bir kız çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu iddiaya göre Şahan Furkan A.'nın alkol ve uyuşturucu kullanmaya başlamasıyla kabusa dönüştü. Buse A.'nın iddiasına göre, Şahan Furkan A. pazar akşamı eşine şiddet uyguladı, yerlerde sürükledi. Daha sonra 7 aylık bebeğini balkondan sarkıttı. Şiddet olayının ardından Şahan Furkan A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Boynunda ve yüzünde yaralar oluşan Buse A., sosyal medya üzerinden sesini duyurarak yardım istedi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Buse A.'nın eşinden şikayetçi olmadan önce çekildiği öne sürülen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Buse A., eşi tarafından şiddete uğramış kadınları taklit ederken, Şahan Furkan A.'nın ise birkaç metre uzakta koltuk üzerinde gülerek eşini izlediği görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Buse A. eşinin videoyu tehditlerle çektirdiğini öne sürdü. Videonun çekildiği akşam darbedildiğini kaydeden Buse A., "Beni darbettiğinde video çekmek istedim ancak engel oldu. Zorla bana bu videoları çektirdi" ifadesini kullandı.

KOCA: EŞİM BENİ DARBETTİ

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şahan Furkan A.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde eşiyle aralarından kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını söyleyen Şahan Furkan A. şu ifadeleri kullandı:

"Akşam saatlerinde tanıdığım bir kadın emlakçıyla iş ile ilgili görüştük. Eşim arayan şahsın kadın olduğunu fark edince kıskançlık yaptı ve aramızda tartışma çıktı. Eşim annesini aramak istedi. Ben de aramamasını söyledim. Daha sonra polis geldi ve bizi alarak karakola götürdü. Ben olayda eşimi darbetmedim ama eşim beni darbetti. Kızımın beşiğine tekme atmadım, balkondan aşağı sarkıtmadım. Kızım benim canımdan kıymetlidir. Suçlamaları kabul etmiyorum."
DHA
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