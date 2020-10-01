Testi pozitif çıkan ve temaslı olanların, sınavlara alınması için tedbir alınacak!

Geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğumuz haberde, Anadolu Üniversitesi'ni, ÖSYM'nin emsal uygulaması varken, Covid19 testi pozitif çıkanlar ile temaslıları yedek salonlarda sınava almadığı için sert şekilde eleştirmiştik.

Anadolu Üniversitesi bu konuda yaşanan sıkıntılar için adres olarak İçişleri Bakanlığını göstermişti.

Bugün, memurlar.net olarak, yeni tarihli bir belge yayımlıyoruz. Bu belgede, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, vaka ve temaslı olan kişilerin ulusal sınavlar ile kurumlara ait sınavlara girebilmesinin sağlanması amacıyla İl Sınav Komisyonu kurulmasını istemektedir.

Bu yazıya göre Anadolu Üniversitenin tazminat davalarıyla karşılaşmamak için bu hafta sonu yapılacak sınavlarda acilen bir tedbir alması gerekmektedir.