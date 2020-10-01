Testi pozitif çıkan ve temaslı olanların, sınavlara alınması için tedbir alınacak!
|01 Ekim 2020 17:54
|+Aa- Yazdır
Geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğumuz haberde, Anadolu Üniversitesi'ni, ÖSYM'nin emsal uygulaması varken, Covid19 testi pozitif çıkanlar ile temaslıları yedek salonlarda sınava almadığı için sert şekilde eleştirmiştik.
Anadolu Üniversitesi bu konuda yaşanan sıkıntılar için adres olarak İçişleri Bakanlığını göstermişti.
Bugün, memurlar.net olarak, yeni tarihli bir belge yayımlıyoruz. Bu belgede, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, vaka ve temaslı olan kişilerin ulusal sınavlar ile kurumlara ait sınavlara girebilmesinin sağlanması amacıyla İl Sınav Komisyonu kurulmasını istemektedir.
Bu yazıya göre Anadolu Üniversitenin tazminat davalarıyla karşılaşmamak için bu hafta sonu yapılacak sınavlarda acilen bir tedbir alması gerekmektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Aday memur eğitimlerine yönelik üç başlıkta öneriler!
01 Ekim 2020 14:08
|Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
01 Ekim 2020 09:15
|600 kamu personeli İstanbul Valisine kırgın!
30 Eylül 2020 14:41
|OHAL Komisyonu 3 aya yakın bir süredir rapor yayınlamıyor
29 Eylül 2020 12:15
|Mukaddimeden günümüz yöneticilerine önemli mesajlar!
29 Eylül 2020 10:05
|İlçede görevli memur il merkezinden rapor alabilir mi?
24 Eylül 2020 11:05
|Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
24 Eylül 2020 00:02
|Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
23 Eylül 2020 00:01
|Traverten taş nedir?
21 Eylül 2020 14:04
|Recep Tayyip Erdoğan ile Uludağ Üniversitelerine yönelik GYS paketleri yayında
21 Eylül 2020 08:51