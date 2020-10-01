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Esra Erol'da duyuruldu: Genç kızı mağdur eden7 kişi gözaltına alındı

Esra Erol'da programına katılan 16 yaşındaki genç kızı mağdur ettiği iddia edilen 7 kişi ifadesi alınmak üzere bugün gözaltına alındı.
 01 Ekim 2020 17:59
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Esra Erol'da duyuruldu: Genç kızı mağdur eden7 kişi gözaltına alındı

Hafta içi her gün saat 16.20'de canlı yayında izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da programında şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde programa konuk olan Cennet Demir'in iddiaları tüm Türkiye'nin kanını dondurdu.

Programa 18 Eylül 2020 tarihinde katılan Cennet Demir, 16 yaşındaki kızı G.D'nin Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde babası ile kalmış olduğu zamanda birçok kişi tarafından cinsel istismara uğradığını ve bu olaydan 2 aylık hamile olduğunu hastane raporu ile öğrenmiş, bu olayla alakalı Antalya-Kemer ilçe jandarmaya ifade vermişti.

Bu yaşanan gelişmelerden sonra başarılı sunucu Esra Erol alarma geçti ve günler sonra sevindiren haber geldi. Dosyanın Kahramanmaraş başsavcılığına gitmesiyle beraber bugün itibari ile 1 Ekim 2020 tarihinde olay da ismi geçen M.G, F.K, N.A, A.K, M. (kadın) bunlara ek olarak K.C (kadın), A.A'nın jandarma tarafından gözaltına alınarak bugün Kahramanmaraş Pazarcık adliyesinde savcıya ifade vermek üzere götürüldüler.

Canlı yayında açıklama yapan Esra Erol, "Bundan sonraki süreçte umarım bu travmaları atlatır. Çocukla ilgili bir ihmal ve tehlike olduğunda kaybedeceğimiz saniyeler yok. Ona bunu yaşatanlar cezalarını çekecek. Eğer biz bu çocukları şimdi korumaya başlarsak iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Ben bu davanın ve bu sürecin her zaman arkasındayım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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