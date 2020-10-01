İzmir'de denizden çıkan çöpler şoke etti

İzmir'de çeşitli su ürünü kooperatiflerinin faaliyet gösterdiği Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizasyonuyla Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve sivil toplum kuruluşları üyesi dalgıçlar deniz alanında temizlik yaptı. Oluşturduğu görüntü kirliliğinin yanında bünyesinde bulunan zararlı maddeler sebebiyle deniz canlıları açısından büyük tehlikeye neden olan atıklar, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılanlar arasında otomobil lastiği, mangal ızgarası, çeşitli şişeler, plastik bidon ve paspas gibi çöplerin yer alması büyük şaşkınlığa neden oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen'in de izlediği çalışmalarda denizden çıkarılan çöpler barınakta sergilendi.

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğunu hatırlatan Vali Köşger, "Oldukça uzun bir kıyı şeridimiz var. Gündemimizde 'mavi vatan' var. Bir damla suyumuz için şehit olmak gerekirse şehit oluruz diyoruz. Mavi vatanın korunmasında bu fedakarlıkları yaparken, mavi vatandan da en iyi şekilde yararlanmamız lazım. Buradan çıkan her türlü üründen faydalanmalıyız. Bizim denizlerimiz, bereketli denizler. Denizlerimizin korunması anlamında özenli davranmalıyız. Küçük bir noktadan bir sürü çöp çıktı burada. Denizi kirleten çöplerin ne kadar acımasızca denize atıldığını gördük" dedi.

Vali Köşger, "Uygar insanların yaşadığı bir kent burası. Biz bu konuda biraz daha özen gösterilmesini, bu konuda duyarlı olunmasını istiyoruz. Çevre, bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık. Bu denizlerin nimetlerinden gelecek kuşakların da faydalanması gerekiyor" diye konuştu.