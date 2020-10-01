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Valilik tuvaletinde ölü bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile görüştükten sonra tuvalete giren şahıs, valilik personeli tarafından ölü olarak bulundu.
 01 Ekim 2020 18:28
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Valilik tuvaletinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Özel İdare Encümen Müdürlüğü'nden emekli Memiş Hasdemir (74), Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası odadan çıkan Hasdemir, valilikte bulunan tuvalete girdikten sonra dışarıya çıkmadı. Personel tarafından tuvalette hareketsiz bir şekilde bulunan Hasdemir için hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Hasdemir'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Hasdemir'in kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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