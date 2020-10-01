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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybederek günü 1.143,51 puandan tamamladı.
 01 Ekim 2020 18:34
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 22,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,72 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.155 seviyesinin üzerini test eden BIST endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.140-1.145 bandında dengelendi.

Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini ifade ederek, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, yarın yurt içinde banka kredileri eğilim anketi, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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