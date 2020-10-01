Özel İdare'nin 'Memiş Abi'si kalbine yenildi
Dönemin Muğla Valisi Aydın Valisi Hüseyin Aksoy döneminde İl Özel İdare Encümen Müdürlüğü yapan Memiş Hasdemir, Vali Aksoy ile görüşmesinin ardından kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.
|01 Ekim 2020 18:43
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Özel İdare Encümen Müdürlüğü'nden emekli Memiş Hasdemir Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası odadan çıkan Hasdemir, valilikte bulunan tuvalete girdikten sonra dışarıya çıkmadı.
Personel tarafından tuvalette hareketsiz bir şekilde bulunan Hasdemir için hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Hasdemir'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Hasdemir'in kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Bana yetki verseniz uymayanların gırtlağına sarılacağım'
01 Ekim 2020 19:16
|Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli bulundu
01 Ekim 2020 18:31
|İzmir'de denizden çıkan çöpler şoke etti
01 Ekim 2020 18:02
|Koronavirüs tedbirlerine uyan berbere teşekkür plaketi verildi
01 Ekim 2020 17:52
|Kafa karıştıran olay! 'Zorla bana bu videoları çektirdi'
01 Ekim 2020 17:49
|Atatürk Baraj Gölü'ne 300 bin balık yavrusu bırakıldı
01 Ekim 2020 17:26
|Belgeselleri aratmayan görüntüler
01 Ekim 2020 17:25
|Karantinayı deldi, böyle konuştu: Ağabeyim polis
01 Ekim 2020 17:20
|Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı
01 Ekim 2020 17:15
|Rize'de şiddetli yağış
01 Ekim 2020 17:09