Başkanın kiralık arsasına 'kaçak yapı' incelemesi
|01 Ekim 2020 19:18
|+Aa- Yazdır
Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, 2013 yılında, yarbay rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) emekli oldu. Başkan Aras, ardından memleketi Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşip, ticarete başladı. Aras, dönemin Ortakent Belde Belediyesi'nce yaptırılan ve 'Büyükşehir Yasası' ile beldeliği düşürülüp, mahalleye dönüştürülen Ortakent-Yahşi'deki Yahşi Yelken Kulübü'nü Bodrum Belediyesi'nden encümen kararı ile yaklaşık 7 yıl önce kiraladı. İmar planında 'yeşil alan, park' olarak görünen yeri Aras, bar olarak işletmeye başladı. Aras'ın içinde restoran, bar, beach ve voleybol sahası bulunan mekanı 2019'da belediye başkanı seçildikten sonra da ortağı Aydın Gönülalan ile işletmeye devam ettiği ileri sürüldü. İşletmenin ortağı Gönülalan tarafından bir süre önce mekanın, iddiaya göre, dolgu yapılan alandaki eklentiler için 'İmar Barışı'ndan yararlanılarak, 3 yapı kayıt belgesi oluşturulduğu belirlendi. Ardından da Milli Emlak Müdürlüğü'nden belediye ait mülkün kendilerine satışının istendiği ortaya çıktı. İşletmenin dolgu yapılan kısımlarıyla ilgili dün bir kişinin yaptığı şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerken, bölgede iddialara ilişkin inceleme başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Esra Erol'da duyuruldu: Genç kızı mağdur eden7 kişi gözaltına alındı
01 Ekim 2020 17:59
|24 ölümlü kazanın duruşması başladı
01 Ekim 2020 16:47
|Engellilerin adını kullanarak yardım toplayanlar hakkında suç duyurusu
01 Ekim 2020 16:40
|Hükümlülere sahte rapor soruşturmasında 8 zanlı adliyede
01 Ekim 2020 12:29
|Köstebek astsubayın Kıbrıs hainliği
01 Ekim 2020 07:26
|İstismarcı sahte hoca istenen ceza belli oldu
30 Eylül 2020 23:30
|Suç örgütünün 'pitonlu tehdidi' ifadelerde
30 Eylül 2020 17:09
|Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma
30 Eylül 2020 16:43
|Et kıyma makinesinden uyuşturucu hap ve kaçak parfüm çıktı
30 Eylül 2020 16:12
|'Kaset kumpası' davasına devam edildi
30 Eylül 2020 14:04