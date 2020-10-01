Başkanın kiralık arsasına 'kaçak yapı' incelemesi

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, 2013 yılında, yarbay rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) emekli oldu. Başkan Aras, ardından memleketi Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşip, ticarete başladı. Aras, dönemin Ortakent Belde Belediyesi'nce yaptırılan ve 'Büyükşehir Yasası' ile beldeliği düşürülüp, mahalleye dönüştürülen Ortakent-Yahşi'deki Yahşi Yelken Kulübü'nü Bodrum Belediyesi'nden encümen kararı ile yaklaşık 7 yıl önce kiraladı. İmar planında 'yeşil alan, park' olarak görünen yeri Aras, bar olarak işletmeye başladı. Aras'ın içinde restoran, bar, beach ve voleybol sahası bulunan mekanı 2019'da belediye başkanı seçildikten sonra da ortağı Aydın Gönülalan ile işletmeye devam ettiği ileri sürüldü. İşletmenin ortağı Gönülalan tarafından bir süre önce mekanın, iddiaya göre, dolgu yapılan alandaki eklentiler için 'İmar Barışı'ndan yararlanılarak, 3 yapı kayıt belgesi oluşturulduğu belirlendi. Ardından da Milli Emlak Müdürlüğü'nden belediye ait mülkün kendilerine satışının istendiği ortaya çıktı. İşletmenin dolgu yapılan kısımlarıyla ilgili dün bir kişinin yaptığı şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerken, bölgede iddialara ilişkin inceleme başlatıldı.