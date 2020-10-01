1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK'ten Suriyelilere fazla kontenjan iddialarına yanıt

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin yurt dışından mezun hekimlere açtığı denklik sınavında Suriyeli adaylara daha fazla kontenjan ayrıldığına dair iddialara ilişkin, "Üniversitenin ilanı, Diploma ve Derece Tespit Komisyonu'nun yapacağı mülakat olup, Seviye Tespit Sınavı değildir, kişilerin değerlendirmeleri komisyon görüşleri sonrası devam etmektedir" açıklaması yapıldı.
 01 Ekim 2020 19:19
+Aa- Yazdır
YÖK'ten Suriyelilere fazla kontenjan iddialarına yanıt

YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan kişiler için tanıma ve denklik başvuru süreçleriyle ilgili olarak, diğer başvuru sahiplerinden farklı şekilde 'iki aşamalı' değerlendirme yapıldığı, Seviye Tespit Sınavı'nın yanı sıra diploma ve derece tespitlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

'BU SÜREÇ SEVİYE TESPİT SINAVI YERİNE GEÇMEMEKTE'

İbraz ettikleri belgeleri için resmi makamlardan onay alamayan Suriyeliler de dahil yabancı uyruklu adayların, Seviye Tespit Sınavı'na girebilmek için ayrıca diploma ve derece tespit süreçlerine tabi tutulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreç Seviye Tespit Sınavı yerine geçmemektedir. Diploma ve derece tespit komisyonları üniversitelerimizde oluşturulmuş olup, alanlarına göre hakkında karar alınan kişiler üniversitelerde ilan edilen tarihlerde bu komisyonlarda değerlendirilir ve sonuçlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilir. Diploma ve derece tespit komisyonları tarafından oluşturulan kanaat Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilmesinden sonra kişi denklik almamaktadır, ilgili komisyon ve kurullarda kişinin denklik incelemesi devam etmektedir ve burada bahsedilen kişiler için de tıp doktorluğu denkliğine yönelik Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemleri (SYBS) işlemlerine tabi tutulmaktadırlar. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin ilanı da bu kapsamda Tıp Doktorluğu Diploma ve Derece Tespit Komisyonu'nun yapacağı mülakat olup, Seviye Tespit Sınavı değildir, kişilerin değerlendirmeleri komisyon görüşleri sonrası devam etmektedir ve SYBS işlemlerine tabi tutulmaktadırlar. SYBS işlemleri kişilerin uyruğuna göre değil, alan bazlı yapılmaktadır."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İyileşen hastaların sayısı yeni hasta sayısına yakın
01 Ekim 2020 20:45		 İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu! Koray Aydın yeniden seçildi
01 Ekim 2020 20:13
Fahrettin Altun: İtibar cellatları ile mücadelemiz sürecek
01 Ekim 2020 19:55		 'Tek bir kadının dahi şiddete uğramasına tahammülümüz yoktur'
01 Ekim 2020 18:29
MSB: Avaşin bölgesinde PKK'ya ait mağara kullanılamaz hale getirildi
01 Ekim 2020 18:25		 Türkiye-Yunanistan arasında ayrıştırma mekanizması kuruldu
01 Ekim 2020 17:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
01 Ekim 2020 16:55		 Bakan Koca'dan vaka sayısı açıklaması... Ulusal çıkarları koruyoruz!
01 Ekim 2020 16:53
AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik koronavirüse yakalandı
01 Ekim 2020 16:51		 MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım
01 Ekim 2020 16:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:54 - Darülaceze'de kalan yaşlılar vefasızlıktan dertli20:51 - Demirci çırağı Emine baba mesleğini gururla sürdürüyor20:45 - İyileşen hastaların sayısı yeni hasta sayısına yakın20:41 - Dr. Demiray: Öğretmenler öğrencileri korumalı20:38 - Otomobilde en çok ilan verilen modeller20:32 - 'Pozitif vakalar böyle artarsa yataklarımız yeterli gelmeyebilir'
20:29 - Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı20:19 - Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptı20:13 - İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu! Koray Aydın yeniden seçildi20:12 - Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar19:55 - Fahrettin Altun: İtibar cellatları ile mücadelemiz sürecek19:44 - 'Çift maske takarak kendisini koronavirüsten koruyor'
19:42 - 'Covid ile mücadele ederken ürtiker meydana gelebilir'19:40 - Kovid mücadelesini, 400 sayfalık bir kitaba döktü19:37 - Fransız basını: SİHA'lar oyunun kurallarını değiştiriyor19:36 - 'Temaslıları dedektif gibi tespit edip kontrol altına alıyoruz'19:32 - İngiltere, Türkiye'den gelen yolculara 14 günlük karantina şartı
19:25 - Havaya ateş açan polis hakkında soruşturma başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
AYM'den çoklu baro kararı
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
Ali Erbaş'tan Esra Erol'a yasak ilişki tepkisi!
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.10.2020 şampiyonlar ligi kura çekimi 2
simit 2
tarhana 2
şepit 2
EKMEK 2
zeyilname 2
dask 3
endüstri bölgesi 1
corona virüs vaka sayısı 2
pide 2
SON İLANLAR
Sinop Polisevi İşçi Alacak
Safranbolu Belediyesi 4 Zabıta Memuru Alacak
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam