YÖK'ten Suriyelilere fazla kontenjan iddialarına yanıt
|01 Ekim 2020 19:19
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YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan kişiler için tanıma ve denklik başvuru süreçleriyle ilgili olarak, diğer başvuru sahiplerinden farklı şekilde 'iki aşamalı' değerlendirme yapıldığı, Seviye Tespit Sınavı'nın yanı sıra diploma ve derece tespitlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
'BU SÜREÇ SEVİYE TESPİT SINAVI YERİNE GEÇMEMEKTE'
İbraz ettikleri belgeleri için resmi makamlardan onay alamayan Suriyeliler de dahil yabancı uyruklu adayların, Seviye Tespit Sınavı'na girebilmek için ayrıca diploma ve derece tespit süreçlerine tabi tutulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu süreç Seviye Tespit Sınavı yerine geçmemektedir. Diploma ve derece tespit komisyonları üniversitelerimizde oluşturulmuş olup, alanlarına göre hakkında karar alınan kişiler üniversitelerde ilan edilen tarihlerde bu komisyonlarda değerlendirilir ve sonuçlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilir. Diploma ve derece tespit komisyonları tarafından oluşturulan kanaat Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilmesinden sonra kişi denklik almamaktadır, ilgili komisyon ve kurullarda kişinin denklik incelemesi devam etmektedir ve burada bahsedilen kişiler için de tıp doktorluğu denkliğine yönelik Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemleri (SYBS) işlemlerine tabi tutulmaktadırlar. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin ilanı da bu kapsamda Tıp Doktorluğu Diploma ve Derece Tespit Komisyonu'nun yapacağı mülakat olup, Seviye Tespit Sınavı değildir, kişilerin değerlendirmeleri komisyon görüşleri sonrası devam etmektedir ve SYBS işlemlerine tabi tutulmaktadırlar. SYBS işlemleri kişilerin uyruğuna göre değil, alan bazlı yapılmaktadır."
YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığından kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/q78xVxjZ7GYükseköğretim Kurulu (@YuksekogretimK) October 1, 2020
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