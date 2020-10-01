Havaya ateş açan polis hakkında soruşturma başlatıldı
|01 Ekim 2020 19:25
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Muğla'da, mesai dışındaki polis memuru, girmek istediği eğlence mekanına alınmaması nedeniyle kapıdaki görevlilerle tartıştı. Belinden çıkardığı tabancasıyla havaya 11 el ateş eden polis, meslektaşlarınca gözaltına alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 01.30 sıralarında, Kötekli Mahallesi'ndeki eğlence mekanı önünde meydana geldi. İsmi açıklanmayan ve mesai dışında olan polis memuru, iddiaya göre, aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle mekana alınmadı. Bunun üzenine işletmenin korumaları ile polis arasında tartışma çıktı. İşletme sahipleri ise durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi. Bu sırada mekana alınmayan polis memuru, belinden tabancasını çıkarıp, meslektaşlarının engel olmaya çalışmasına rağmen havaya 11 el ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası polis, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Polis memurunun işlemlerinin sürdürüldüğü, hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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