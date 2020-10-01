İngiltere, Türkiye'den gelen yolculara 14 günlük karantina şartı
|01 Ekim 2020 19:32
|+Aa- Yazdır
İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki haftalık artışın 2 kata ulaştığını ve Biyogüvenlik Merkezinin tavsiyeleriyle seyahat edilebilecek ülkeler listesini güncellediklerini belirtti.
Shapps, Polonya ve Türkiye'nin güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" cumartesi gününden itibaren çıkarılacağı bilgisini paylaştı.
İngiltere'ye bu ülkelerden gelecek olanların kendilerini 14 gün evlerinde izole etmelerinin gerektiğini aksi durumda 10 bin sterline kadar para cezası ile karşılaşabileceklerini kaydeden Shapps, yolcuların ülkeye giriş yapmadan güvenlik formlarını doldurup görevlilere teslim etmeleri uyarısında da bulundu.
Shapps, Türkiye'nin listeden çıkarılmasına ilişkin "Türkiye'yi 'seyahat koridoru' listesinden çıkarıyoruz. Türkiye Kovid-19 vakalarını Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontol Merkezi(ECDC) gibi uluslararası örgütlerin kabul ettiğinden farklı şekilde tanımlıyor." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fransız basını: SİHA'lar oyunun kurallarını değiştiriyor
01 Ekim 2020 19:37
|Ermenistan ordusu Azerbaycanlı sivilleri hedef almayı sürdürüyor
01 Ekim 2020 10:00
|SİHA'lar 4 günde süpürdü
01 Ekim 2020 06:58
|15 dakikada sonuç veren test kiti Avrupa'da kullanılacak
30 Eylül 2020 21:42
|DSÖ: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyondan çok daha fazla
30 Eylül 2020 18:09
|Azerbaycan: Ermeni güçleri Karabağ'daki temas hattında ablukaya aldık
30 Eylül 2020 12:31
|Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
30 Eylül 2020 08:41
|Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor
29 Eylül 2020 22:42
|Kuveyt Emiri Şeyh Sabah hayatını kaybetti
29 Eylül 2020 19:15
|Ermenistan Dışişleri Bakanı, CHP'li Çeviköz'ün skandal iddiasını tekrarladı
29 Eylül 2020 18:31