'Temaslıları dedektif gibi tespit edip kontrol altına alıyoruz'
|01 Ekim 2020 19:36
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Karabük Valisi Fuat Gürel, il genelinde şu ana kadar 30 bine yakın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını belirterek, "Bu testler sonucunda da vakalar tespit edilip filyasyon ekipleriyle birlikte temaslıları bir dedektif hassasiyetiyle tespit edip onları da kontrol altına alıyoruz." dedi.
Vali Gürel, beraberinde Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Kaymakam Adayı Eray Gürsoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve yetkililer ile İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında Safranbolu'da denetim yaptı.
Pazar yeri, kafeterya ve çeşitli işletmelerde denetim yapan Gürel, maske takan vatandaşlara teşekkür etti.
Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatı ile 81 ilde gün boyu denetim gerçekleştirildiğini söyledi.
İl müdürleri ile denetim yaptıklarını belirten Gürel, Safranbolu ilçesinde özellikle pazar ve kafeteryalarda denetim yaparak gördükleri eksiklikleri ilgililere söylediklerini anlattı.
Gürel, il genelinde vakaların kontrol altına alınıp sayının düşürülmesi için denetimlerin sürekli yapıldığını, 1,5 aydır idareciler olarak her hafta denetimde bulunduklarını hatırlattı.
İl genelinde 40 bine yaklaşan denetim sayına ulaştıklarını dile getiren Gürel, bütün işletmelere onlarca kez gidilip denetimler yapıldığını vurguladı. Denetimlerde karşılaşılan eksiklikler konusunda ilişkin önce ikazda bulunduklarını, sonrasında ise ceza kesmeye başladıklarını dile getiren Gürel, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımızın artık belli bir bilince ulaştıklarını düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de el birliği ile mücadele ettiğimiz takdirde virüsle mücadelemiz başarıya ulaşmış olacak. Şu ana kadar 30 bine yakın test yapıldı. Bu testler sonucunda da vakalar tespit edilip filyasyon ekipleriyle birlikte temaslıları bir dedektif hassasiyetiyle tespit edip onları da kontrol altına alıyoruz. Mücadelemiz bu şekilde devam ettiğinde vatandaşlarımızın da hassasiyeti devam ederse kısa sürede bu işin üstesinden gelmiş olacağız."
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