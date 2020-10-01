1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Temaslıları dedektif gibi tespit edip kontrol altına alıyoruz'

Karabük Valisi Fuat Gürel, il genelinde şu ana kadar 30 bine yakın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını belirterek, "Bu testler sonucunda da vakalar tespit edilip filyasyon ekipleriyle birlikte temaslıları bir dedektif hassasiyetiyle tespit edip onları da kontrol altına alıyoruz." dedi.
 01 Ekim 2020 19:36
+Aa- Yazdır
'Temaslıları dedektif gibi tespit edip kontrol altına alıyoruz'

Karabük Valisi Fuat Gürel, il genelinde şu ana kadar 30 bine yakın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını belirterek, "Bu testler sonucunda da vakalar tespit edilip filyasyon ekipleriyle birlikte temaslıları bir dedektif hassasiyetiyle tespit edip onları da kontrol altına alıyoruz." dedi.

Vali Gürel, beraberinde Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Kaymakam Adayı Eray Gürsoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve yetkililer ile İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında Safranbolu'da denetim yaptı.

Pazar yeri, kafeterya ve çeşitli işletmelerde denetim yapan Gürel, maske takan vatandaşlara teşekkür etti.

Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatı ile 81 ilde gün boyu denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

İl müdürleri ile denetim yaptıklarını belirten Gürel, Safranbolu ilçesinde özellikle pazar ve kafeteryalarda denetim yaparak gördükleri eksiklikleri ilgililere söylediklerini anlattı.

Gürel, il genelinde vakaların kontrol altına alınıp sayının düşürülmesi için denetimlerin sürekli yapıldığını, 1,5 aydır idareciler olarak her hafta denetimde bulunduklarını hatırlattı.

İl genelinde 40 bine yaklaşan denetim sayına ulaştıklarını dile getiren Gürel, bütün işletmelere onlarca kez gidilip denetimler yapıldığını vurguladı. Denetimlerde karşılaşılan eksiklikler konusunda ilişkin önce ikazda bulunduklarını, sonrasında ise ceza kesmeye başladıklarını dile getiren Gürel, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın artık belli bir bilince ulaştıklarını düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de el birliği ile mücadele ettiğimiz takdirde virüsle mücadelemiz başarıya ulaşmış olacak. Şu ana kadar 30 bine yakın test yapıldı. Bu testler sonucunda da vakalar tespit edilip filyasyon ekipleriyle birlikte temaslıları bir dedektif hassasiyetiyle tespit edip onları da kontrol altına alıyoruz. Mücadelemiz bu şekilde devam ettiğinde vatandaşlarımızın da hassasiyeti devam ederse kısa sürede bu işin üstesinden gelmiş olacağız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İyileşen hastaların sayısı yeni hasta sayısına yakın
01 Ekim 2020 20:45		 Dr. Demiray: Öğretmenler öğrencileri korumalı
01 Ekim 2020 20:41
'Pozitif vakalar böyle artarsa yataklarımız yeterli gelmeyebilir'
01 Ekim 2020 20:32		 'Çift maske takarak kendisini koronavirüsten koruyor'
01 Ekim 2020 19:44
'Covid ile mücadele ederken ürtiker meydana gelebilir'
01 Ekim 2020 19:42		 'Acil serviste koruyucu ekipmanlarla çalışmak çok zor'
30 Eylül 2020 22:34
'Bu kadar çok ölümün olduğu bir hastalıkla karşılaşmadık'
30 Eylül 2020 22:12		 15 dakikada sonuç veren test kiti Avrupa'da kullanılacak
30 Eylül 2020 21:42
KKTC'de iki aydır ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı
30 Eylül 2020 21:19		 Kuşadası'nda mahkeme ve duruşmalara 14 gün ara verildi
30 Eylül 2020 20:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:54 - Darülaceze'de kalan yaşlılar vefasızlıktan dertli20:51 - Demirci çırağı Emine baba mesleğini gururla sürdürüyor20:45 - İyileşen hastaların sayısı yeni hasta sayısına yakın20:41 - Dr. Demiray: Öğretmenler öğrencileri korumalı20:38 - Otomobilde en çok ilan verilen modeller20:32 - 'Pozitif vakalar böyle artarsa yataklarımız yeterli gelmeyebilir'
20:29 - Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı20:19 - Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptı20:13 - İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu! Koray Aydın yeniden seçildi20:12 - Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar19:55 - Fahrettin Altun: İtibar cellatları ile mücadelemiz sürecek19:44 - 'Çift maske takarak kendisini koronavirüsten koruyor'
19:42 - 'Covid ile mücadele ederken ürtiker meydana gelebilir'19:40 - Kovid mücadelesini, 400 sayfalık bir kitaba döktü19:37 - Fransız basını: SİHA'lar oyunun kurallarını değiştiriyor19:36 - 'Temaslıları dedektif gibi tespit edip kontrol altına alıyoruz'19:32 - İngiltere, Türkiye'den gelen yolculara 14 günlük karantina şartı
19:25 - Havaya ateş açan polis hakkında soruşturma başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Elektriğe zam geldi
Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attı
Erdoğan, 35 maddelik paketin bir an önce TBMM'ye gelmesini istedi
AYM'den çoklu baro kararı
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
CHP'li meclis üyelerinden 'İstanbul 5 yıl geriye gitti' istifası
Ali Erbaş'tan Esra Erol'a yasak ilişki tepkisi!
Koronavirüsü ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüsü 1
timsah gözyaşı 4
birleşik faiz 1
2.8.ve 12.sınıflar için okulların açılması 1
aracı kurum 1
esiran 1
fob cif satış 1
yasımı tutacaksın 1
bedelsiz ihracaat 1
Urfa bana küsmüş 5
SON İLANLAR
Sinop Polisevi İşçi Alacak
Safranbolu Belediyesi 4 Zabıta Memuru Alacak
Kırıkkale SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 274 işçi alacak
Yükseköğretim Kurulu 5 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam