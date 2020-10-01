Fahrettin Altun: İtibar cellatları ile mücadelemiz sürecek
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sosyal Medya Yasasının hayırlı olmasını dileyerek, terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelelerinin süreceğini belirtti.
|01 Ekim 2020 19:55
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sosyal Medya Yasasının hayırlı olmasını dileyerek, terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelelerinin süreceğini belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası hayırlı olsun. Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek."
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