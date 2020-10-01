Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı

İstanbul'da geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışının ardından, binlerce araç hasar gördü. Yağışın etkisiyle araçlarda meydana gelen göçüklerin onarımlarının sigorta kapsamına dahil olup olmadığı sorgulanmaya başlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, araç sahiplerini uyardı. Çiftçi, hasarın oluştuğu günden itibaren 5 iş günü içerisinde mağdurların sigorta şirketlerine bildirim yapılması ve ilgili dosyanın açtırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kasko poliçesi alındığında genel olarak dolu teminatının verildiğinin altını çizen Çiftçi, "Eğer poliçenizin yapısı dahilinde açık bir şekilde dolu hasarlarının dahil olmadığını gösteren bir maddeniz yok ise almış olduğunuz kasko poliçesi böyle bir hasarı öder" diye konuştu.

Dolu yağışının sigorta şirketleri tarafından senede bir kez beklenen hasar durumlarından olduğunu belirten Murat Çiftçi, "Trafik sigortası bu tarz hasarları karşılamaz. Bu tarz hasarın karşılanması için kasko poliçenizin olması gerekir. Teminat içeriği burada bütün risklerde önemlidir ama genel bir kasko poliçesi aldığınızda dolu teminatı otomatik olarak verilir. Eğer poliçenizin yapısı dahilinde açık bir şekilde dolu hasarlarının dahil olmadığını gösteren bir maddeniz yok ise almış olduğunuz kasko poliçesi böyle bir hasarı öder. Kullanıcılar nasıl olsa sigortam var işim yokken buna başvururum tarzında düşünürler. Genel şartlarda hasar gerçekleştikten sonra en geç 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine müracaat edilmesi ve gerekli dosyanın açtırılması gerekir. Böylelikle poliçeden kazanmış olduğunuz haklarınızı kaybetmemiş olursunuz. Hasar gerçekleştikten sonra zamanında sigorta şirketlerine bildirim yapmak büyük önem teşkil ediyor" şeklinde konuştu.

HASARSIZLIK SİSTEMİ BOZULUR MU?

Çiftçi, "Dolu teminatı otomatik olarak tüm teminatlarda gelen bir ürün. Eğer çok ucuz bir ürüne yönelmediyseniz, kaskonun içerisinde mutlaka dolu teminatı olur. Hasar oluştuktan sonra hasarın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre birçok hasar, sigorta şirketinin mini onarım dahilinde değerlendirilir. Hasarsızlık sistemi bozulmaz burada. Bazı sigorta şirketlerinde ise aracın ciddi bir tamire ihtiyacı durumunda hasarsızlık durumu bozulabilir" ifadelerini kullandı.

"500 MİLYON LİRA CİVARINDA BİR HASAR OLABİLİR"

Son olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleşen dolu hasarının 2017 yılında olan dolu hasarına göre nispeten daha hafif geçtiğini belirten Çiftçi, "Zarar anlamında da daha az zarar verecekmiş gibi görünüyor. Temmuz 2017'de olan dolu yağışı mesai çıkışında olduğundan dolayı sigorta sektörüne ciddi bir rakam oldu. Tam sayı veremesem de 5 binin üzerinde araç hasar görmüştü o dönemde. Mali karşılığı ise sigorta sektörüne 1 milyar liralık hasar tutarı oldu. Buna nispeten geçenlerde olan dolu yağışı daha az hasara neden oldu. Muhtemelen 500 milyon lira civarında bir hasar olabilir. Bu tutar tüm sigorta sektörüne yaklaşık bir tutar" diye sözlerini tamamladı.