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'Pozitif vakalar böyle artarsa yataklarımız yeterli gelmeyebilir'

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte her gün pozitif vakaların çıktığını belirterek, "Bu pozitif vakalar böyle artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir" dedi.
 01 Ekim 2020 20:32
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'Pozitif vakalar böyle artarsa yataklarımız yeterli gelmeyebilir'

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde koronavirüs denetimlerine katıldı. Vali Ümit, otobüsle seyahatte HES kodu uygulaması başlatıldığını belirterek, yolculara koronavirüs tedbirlerine uymaları uyarısında bulundu. Vali Ümit, yolculara çikolata ikram ederek maske dağıttı.

Denetlemenin ardından açıklama yapan Vali Ümit, koronavirüs önlemleri kapsamında il genelinde 116 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Yurtlarda şu an 21 kişi kalıyor. Yurtlarda kalanlar grup grup. Bir kısmı izolasyona tabi olduğu halde bilerek dışarıya çıkmış ve yakalanmış kişiler. Bir kısmı da izole olduğunu biliyor ama izole olacak yeri yok, onları da alıyoruz" diye konuştu.

Vali Ümit maske takmayanlara ceza kesildiğini belirterek, "2 bin 729 vatandaşımıza 2 milyon 456 bin TL ceza kesilmiş. Bu cezalar mutlaka tahsil ediliyor. Bunun kesinlikle bilinmesi lazım. Cezalar tahsil edilmiyor diye bir algı var, bu doğru değil. Devletin yaptığı bir iş kenarda unutulmaz" ifadelerini kullandı.

Bolu'da bulunan hastanelerde yatak sayısının bugün itibariyle yeterli olduğuna dikkat çeken Vali Ümit, "Hastaları yatıracak yatağımız var. Her gün pozitif vakalar da var. Bu pozitif vakalar böyle artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir. Şu an yatak sorunumuz yok ama yarın olmayacak diye bir konu söz konusu değil. Biz ne yapıp edip salgının önüne geçmemiz lazım. Tedbirlere ve kurallara uymamız lazım" dedi.
DHA
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