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Otomobilde en çok ilan verilen modeller

sahibinden.com'un araç ilanlarına ilişkin eylül ayı verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi
 01 Ekim 2020 20:38
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Otomobilde en çok ilan verilen modeller

sahibinden.com'un araç ilanlarına ilişkin eylül ayı verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.

sahibinden.com'un araç ilanlarına ilişkin açıkladığı eylül ayı verilerine göre, eylül ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan & panelvan, arazi/ SUV & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar ilanları takip etti.

En çok ilanı verilen otomobil markalarının sıralaması Renault, Volkswagen, Opel, Fiat ve Ford oldu. Model sıralamasında ise Renault-Clio, geç aya göre bir sıra yukarı çıkarak ilan sayısı ile lider oldu.

Renault-Clio'yu, Volkswagen-Passat, Opel-Astra, Ford-Focus ve Renault-Megane takip etti. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise Nissan oldu.

- Araçların yüzde 29'u 50 bin 1 TL ile 100 bin TL aralığında

sahibinden.com'un eylül verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. 2017 model otomobiller ise geçen aydan farklı olarak ilk 5'e girdi.

Eylül ayında en çok ilan verilen otomobil motor hacmi 1301-1600 cm3 aralığı olarak belirlendi. Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 35,3'ü 0-100 bin kilometre aralığında yer alırken, yüzde 29'u 50 bin 1 TL - 100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com'da, ilan bakanlar eylül ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok saat 22.00-23.00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 54 saniye oldu.
Anadolu Ajansı
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