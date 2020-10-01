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Dilek Yarımadası 4 ayda 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

Doğası ve koylarıyla ünlü Kuşadası ilçesindeki milli parkı, kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte 1 Haziran'dan itibaren 1 milyon 50 bin kişi ziyaret etti.
 01 Ekim 2020 21:06
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Dilek Yarımadası 4 ayda 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da kapılarını açan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı 4 ayda 1 milyon 50 bin kişi ziyaret etti.

Doğası ve koylarıyla ünlü Kuşadası ilçesindeki milli park, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte 1 Haziran'da kapılarını açan milli park, ziyaretçi akınına uğradı.

Milli Park Müdürü Koray Aşık, AA muhabirine, sezona geç başlamalarına rağmen iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Yıl sonuna yaklaştıklarını aktaran Aşık, buna rağmen yerli ve yabancı turistlerin gelmeye devam ettiğini dile getirdi.

Bölgede 804 çeşit bitki türünden 33'ünün endemik olduğuna dikkati çeken Aşık, aynı zamanda 37 memeli, 45 sürüngen ve 256 kuş türünün barındığı milli parkın, delta kısmında da nesli tükenmekte olan tepeli pelikanın ürediğini, ziyaretçilerin bunları görme fırsatını da elde ettiğini kaydetti.

Yoğun bir sezon

Milli parka 4 ayda 300 bin araç girişi olduğuna işaret eden Aşık, şöyle devam etti:

"Milli Parkımız çok yoğun bir sezon geçirdi. Haziran ayından itibaren 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladık. Günlük ortalama ziyaretçi sayımız geçen yılki ortalamaların üzerindeydi. Bizim için öncelik her zaman, buraya gelen ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğiydi. Bu kapsamda ciddi önlemler aldık. Gerek girişler aşamasındaki güvenlik uygulamaları gerekse günübirlik alanlarda hijyen ve güvenlik önlemlerini başarılı şekilde gerçekleştirdik."

Yeni sezon hazırlıklarına da başladıklarını anlatan Aşık, "Bir kez gelen sonraki yıl da rotasına burayı muhakkak ekliyor. Önümüzdeki sezon da bu yılki yoğunluğu yaşayacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

"Doğayla iç içe olması çok güzel"

Tatil için İstanbul'dan gelen Ender Doğan, arkadaşıyla birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarını gezdiklerini belirterek, "Burayı çok sevdik. Hakikaten buralar cennet gibi. Böyle temiz yerleri bulmak çok zor." diye konuştu.

Hande Başar da "Doğayla iç içe olması çok ama çok güzel. Başka yerlerde böyle bir güzellik bulmak çok zor. Çok iyi korunmuş durumda. Doğanın yeşilini, denizin mavisini görmek insana ayrı keyif veriyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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