MEB'den yeni ek ders kararları
Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemelerine yönelik kararlar aldı
|01 Ekim 2020 21:18
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Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemelerine yönelik kararlar aldı
Milli Eğitim Bakanlığı il müdürleriyle Zoom üzerinden toplantı yaptı.
Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:
*Öğretmenlere ders programındaki ders yüklerine göre ek dersleri ödenecek. (Canlı derslerin azami şekilde yapılması istenecek)
*Hazırlık planlama olarak 10'a 1 ek dersleri ödenecek
*Şube yükü olan sınıf rehber öğretmenlerine 2 saat rehberlik ek dersi ödenecek.
*Eba destek noktalarında veya okulda nöbet tutan öğretmenlerimize nöbet ücretleri ödenecek
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