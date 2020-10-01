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MEB'den yeni ek ders kararları

Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemelerine yönelik kararlar aldı
 01 Ekim 2020 21:18
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MEB'den yeni ek ders kararları

Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemelerine yönelik kararlar aldı

Milli Eğitim Bakanlığı il müdürleriyle Zoom üzerinden toplantı yaptı.

Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

*Öğretmenlere ders programındaki ders yüklerine göre ek dersleri ödenecek. (Canlı derslerin azami şekilde yapılması istenecek)

*Hazırlık planlama olarak 10'a 1 ek dersleri ödenecek

*Şube yükü olan sınıf rehber öğretmenlerine 2 saat rehberlik ek dersi ödenecek.

*Eba destek noktalarında veya okulda nöbet tutan öğretmenlerimize nöbet ücretleri ödenecek

Memurlar.Net
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